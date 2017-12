Norsk komet med sensasjonell EM-bronse

Thomoe Zenimoto Hvas (17) imponerte med EM-bronse på 200 medley i København

17-åringen var fire år yngre enn nest yngstemann i finalen, men likevel tok Bærum-gutten bronsen. Phillip Heintz fra Tyskland ble europamester. Han svømte inn til tiden 1.51,41, mens Hvas' tid ble 1.54,16.

– Han er et unikum. Ikke bare i norsk svømming, men også i norsk idrett, sier en lettere sjokkert Aleksander Hetland, NRK-ekspert.

Til første passering var han nummer to før han tok over ledelsen halvveis før han ble mer sliten på crawldelen. Likevel forsvarte han medaljeplass og tok bronsen bare to hundredeler foran Diogo Filipe Carvalho fra Portugal. Andreas Vazaios tok sølvmedaljen.

I semfinalen hadde han nest best tid med 1.54,08. Det var ny norsk rekord.

Til sammenligning var den avdøde verdensmesteren, Alexander Dale Oen, 21 år da han tok sin første mesterskapsmedalje.

