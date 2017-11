Sønnen døde få timer før kampen – falt ned på kne etter scoring

Få timer før San Francisco 49ers oppgjør mot New York Giants, opplevde Marquise Goodwin noe som ville fått de fleste spillere til å droppe kampen.

For da Goodwin scoret natt til mandag norsk tid, var det ikke under normale omstendigheter.

Goodwin krysset målstreken, sank ned på kne og sendte en melding mot himmelen, skriver dansk TV2.

Etter kampen, fortalte den amerikanske fotballspilleren via Instagram, hvorfor han gjorde som han gjorde.

– Jeg vil gjerne takke alle som har bedt for meg og min kone gjennom graviditeten. Dessverre mistet vi vår lille gutt under fødselen. Det oppsto komplikasjoner, noe som førte til at han ble født for tidlig, skriver han på sin Instagramprofil.

– Selv om vi er i sorg, er jeg takknemlig for erfaringen, og jeg er lykkelig for at Gud har gitt meg en kone med mot og styrke, som Morgan har. (Goodwins kone, (red.anm.), fortsetter han å skrive.

Etter scoringene, som var hans første, løp lagkameratene hans bort til ham, klappet ham på hjelmen og hjalp ham på bena.