Slopestyle-løperne trener i kopi av OL-bakken

DOMBÅS (VG) Ved hjelp av lokal dugnad og sponsormidler har slopestyle-folket fått sin egen OL-kopi å trene i.

– Helt konge! utbryter snøbrettkjører Marcus Kleveland. Han er et av Norges største OL-håp i grenen – og bor rett ved skibakken på Dombås som er hans hjemsted. Nå blir han her så lenge så mulig.

Sammen med blant andre Tiril Sjåstad Christiansen og Øystein Bråten har OL-håpene trent uforstyrret i OL-kopien fra PyeongChang som lokale ildsjeler og sponsoren Red Bull står bak.

– Det har vært mange foreldre i sving her for å få til dette, forteller Kleveland til VG.

For å sette kronen på verket ble bakkedesigner Emil Fossheim hyret inn. Han er en av verdens fremste til å bygge slike bakker. Og ved hjelp av tegninger fra OL-bakken i Sør-Korea gikk det ikke lang tid før anlegget sto klart. Fra tirsdag kunne slopestylerne boltre seg i den såkalte «Arnebakken» på Dombås øverst i Gudbrandsdalen.

OL-KOPI: Her ligger bakken på Dombås. Foto: Emil Kjos Sollie / Red Bull Content Pool

Skadeforfulgte Tiril Sjåstad Christiansen blir å trene i bakken frem til fredag. Og hun strålte som en sol sammen med kjæresten Stian Lauritzen som er en del av landslaget som osteopat.

Øystein Bråten forlot Dombås torsdag ettermiddag etter bare to dager på ski, og virket litt betuttet over det. Kanskje ikke så rart. Det har snødd friskt i det siste, noe som gjorde forholdene skikkelig lekne for utøverne.

– Men jeg blir, flirer dombåsingen Marcus Kleveland. Han har intet fore før neste helg. Da reiser han først til Sveits for å konkurrere, før ferden går videre til Aspen i Colorado og X-Games. Deretter bærer det rett videre til Sør-Korea og hans første OL.

– Vi får jo noen treningsdager i Sør-Korea også. Men det er utrolig verdifullt for oss å få kjøre mange turer for å teste hopp og rails her på min hjemmebane, avslutter Kleveland til VG.