Slår alarm: Norske idrettsstjerner er «skandaløst» forsikret

Juseksperter mener et hundretalls norske idrettsutøvere kan risikere milliontap ved alvorlige skader uten å vite om det. Årsaken er at særforbundene ikke skal ha forsikret dem godt nok.

– Det er egentlig en skandale. Vi er i 2017. Jeg tror ikke utøverne er klar over hvilken risiko de løper, sier Joachim Walltin til VG.

Som sjef for utøverorganisasjonen NISO har Walltin jobbet en stille kamp i flere år sammen med sine kolleger for at norske særforbund skal tegne bedre forsikringer for stjerner som Martin Johnsrud Sundby, Marit Bjørgen og Kjetil Jansrud, uten å bli hørt.

Nå slår han alarm. Noen av idrettene det gjelder, er alpint, hopp og langrenn.

KRITISK: NISO-leder Joachim Walltin vil forbedre forsikringene til norske idrettsutøvere. Foto: Tore Kristiansen/VG

– Vi er veldig uenige

For i motsetning til lagspillere i idretter som fotball, ishockey og håndball, er ikke individuelle landslagsutøvere ansatt i en klubb. Det har bidratt til at blant andre Skiforbundet ikke har tegnet yrkesskadeforsikringer for sine profiler.

Ifølge NISO-leder Walltin løper et hundretalls profesjonelle idrettsutøvere en stor risiko, uten å trolig være klar over det. En av dem kan være VM-gullvinner Didrik Tønseth. Langrennsløperen falt stygt på rulleski i september og sliter fremdeles med en hodeskade.

Walltin mener «Skiforbundet har gjemt seg bak at de ikke har et arbeidsgiver-/arbeidstager-forhold» til utøverne.

VG har fått den uavhengige forsikringsadvokaten Helge Husebye Haug i Advokatfirmaet Norman & Co til å se nærmere på vilkårene i avtalene.

Han reagerer med vantro.

– Dette er ikke bra, utbryter Husebye Haug, før han studerer vilkårene nøyere.

– Det gir ingen mening. Forsikringsproduktene tegnet av Skiforbundet gir knapt nok utbetalinger sammenlignet med erstatningsordningene arbeidstagere er dekket under. Om toppidrettsutøverne ikke har tegnet egne tilleggsforsikringer, er de skandaløst dårlig dekket.

Hvis ikke Martin Johnsrud Sundby har tegnet private tilleggsforsikringer, skal han være en av dem. Hør langrennsløperen forteller om livet som OL-favoritt her:

EKSPERT: Helge Husebye Haug jobber som forsikringsadvokat. Foto: Privat

– Dette er essensielt

NISO-advokat Eirik Monsen har også studert vilkårene Skiforbundet og andre særforbund opererer med.

Han er bekymret.

– Forsikringen er bra i relasjon til behandling og rehabilitering, men utøverne har ikke en god nok forsikring som kan dekke tapt arbeidsinntekt og fremtidig inntektstap som følge av skade. Dette mener vi er essensielt. Ved etablering av en yrkesskadeforsikring, fortrinnsvis i kombinasjon med en karriereavbruddsforsikring og lisensforsikring, skal utøverne føle at de er godt ivaretatt og ha samme dekning som for eksempel en fotballspiller, sier Monsen.

Foreløpig skal det bare være kombinertgutta som har sikret seg denne ordningen. Det var da kombinertkomiteen, ikke Skiforbundet, som bevilget pengene. Summen det er snakk om, er rundt 5500 kroner i året per utøver.

Oppgitt Grabaak

OL-gullvinner Jørgen Graabak forteller at kombinertleiren ikke hadde fått på plass nye avtaler uten ekstern hjelp.

– Jeg må rose lagkompisene mine, som har stått samlet i dette kravet, og den hjelpen vi har fått fra NISO og deres advokat. Uten dem hadde vi ikke fått til dette, forteller Graabak til VG.

Han syns temaet er svært viktig.

– Jeg mener Skiforbundet har et klart ansvar for å følge opp denne saken og sørge for at utøverne er godt nok forsikret. Vi er ute på oppdrag for Skiforbundet og står i TV-ruten med deres sponsorer på drakten.

– Hvordan vil du beskrive dialogen dere har hatt med Skiforbundet?

– Jeg kan vel si at jeg i alle fall nå er fornøyd med å kunne sette utfor hoppkanten uten å være nervøs for hva som skal skje med både meg selv og mine nærmeste hvis uhellet skulle være ute. Det er det viktigste. Vi har sett at skilisensen og forsikringene som ligger i den er begrenset. Det går ikke engang an å diskutere.

BER SKIFORBUNDET MÅ TA ANSVAR: Jørgen Graabak mener forsikringene til norske landslagsutøvere er for dårlige. Foto: Helge Mikalsen/VG

Svarer på kritikken

Skiforbundets advokat, Anne-Lise Rolland, hevder på sin side at de nåværende forsikringsavtalene er gode og at det ikke er mulig for Skiforbundet å tegne yrkesskadeforsikringer.

– Vi vurderer våre forsikringsordninger fortløpende. Det er også derfor at det ble tegnet en egen landslagsforsikring for inneværende sesong. I tillegg til den utvidede lisensen som dere har dokumentasjon på, gir den opp til tre millioner kroner for medisinsk invaliditet, én million ved død og 100 000 kroner ekstra for behandlingsutgifter. Vi mener således at våre landslagsutøvere har gode forsikringsordninger, men vi er hele tiden åpen for revurderinger, skriver Rolland i en e-post til VG.

NISO har jobbet mot Skiforbundet i flere år. I tidligere møter har utøverorganisasjonen påpekt at det er mulig for dem å tegne yrkesskadeforsikringer. På spørsmål om hvorfor Skiforbundet ikke har gjort det, bruker Rolland igjen argumentet om at det ikke er mulig.

– Vi kan ikke tegne en yrkesskadeforsikring for våre utøvere, da våre utøvere ikke er ansatt hos oss. Vi har imidlertid spurt flere forsikringsselskaper, samt vår forsikringsmegler, om det finnes et tilsvarende produkt som gir samme dekning som arbeidstagere får gjennom den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, men da for selvstendige næringsdrivende (herunder våre landslagsutøvere). Foreløpig har vi ikke fått et slikt tilbud. Jeg stiller imidlertid store spørsmålstegn ved behovet for en yrkesskadeforsikring for denne gruppen, da denne forsikringen neppe gir noen utbetalinger ved idrettsskader. De fleste skader som skjer på idrettsarenaen, vil neppe kvalifisere til yrkesskadedekning etter Lov om yrkesskadeforsikring. Det er derfor viktigere for idrettsutøvere å ha gode ulykkesforsikringer, hevder Rolland.

Dette motstrider NISO.

– Vi har vært veldig uenige med Skiforbundet over lang tid. De har gjemt seg bak at de ikke står overfor et arbeidsgiver-/arbeidstager-forhold og at de derfor ikke har mulighet til å tegne forsikringene vi ber om. Vi har hevdet at det er feil, og det er nå dokumentert gjennom avtalene for kombinert, forteller Walltin.

FORSVARER FORSIKRINGENE: Advokat Anne-Lise Rolland, her fotografert i forbindelse med ansettelsen i Skiforbundet i januar i fjor, hevder forsikringsavtalene de har inngått er gode. Foto: Skiforbundet

Slakter forsikringene

Skiforbundets advokat opplyser at deres utøvere har den såkalte landslagsforsikringen, en utvidet lisens, samt en reiseforsikring.

Uten at forsikringsadvokat Hans Husebye Haug lar seg imponere av vilkårene.

– Om en utøver for eksempel får en såkalt «lett hodeskade», med smerteplager og kognitiv svikt, vil den medisinske invaliditeten gjerne ligge rundt 20 prosent. Slik skade kan gjøre utøveren 100 prosent ufør som idrettsutøver og kan også sette vedkommende ut av mulighet til å arbeide på det åpne arbeidsmarkedet etter at idrettskarrieren er over. I dette tilfellet, som kanskje er av de vanligste scenarioene, kan altså erstatningen bli på under en million, mens det reelle tapet kanskje er 10 millioner, sier Haug, med visshet om at tidligere fotballspiller Dagfinn Enerly mottok 9,5 millioner kroner i erstatning da han brakk nakken i 2005.

– Hovedproblemet med produktet er både for lav sum, men først og fremst at det er basert på medisinsk invaliditet og ikke på ervervsmessig uførhet. Dette har forbundet sikkert ikke klart å forklare utøverne sine, som derfor trolig tror de er bedre dekket enn de i realiteten er, sier Husebye Haug.

BLE LAM: Dagfinn Enerly brakk nakken i en kamp for Fredrikstad mot Start i 2005. To år senere fikk han 9,5 millioner kroner i erstatning, etter som arbeidsgiver hadde tegnet en yrkesskadeforsikring for ham. Her er Enerly og kona Mona avbildet i forbindelse med kongeparets 80-årsdager i mai. Foto: Frode Hansen/VG

Vil vurderer nye tilbud

Rolland reagerer slik på Haugs kritikk:

– Vi har en dialog med NISO om dette. Vi er hele tiden åpen for revurderinger. Og temaet uføregrad kontra medisinsk invaliditet, er viktig i dette bildet, noe vi også har tatt opp med vårt forsikringsselskap. Får vi tilbud om et produkt som vi opplever som bedre, og som har en realistisk kostnadsramme, vil vi selvsagt vurdere dette. Formålet med å få til en utvidet forsikring for landslagsutøvere var også nettopp å sikre dem bedre ved uhell. Foreløpig er det imidlertid ingen som har tilbudt oss en forsikringsordning som gir samme dekning som den lovpålagte yrkesskadeforsikring og som inkluderer idrettsskader.

Samtidig er Walltin tydelig på at det ikke bare er Skiforbundet som har for dårlige forsikringer. Ifølge NISO-lederen gjelder det alle særforbundene med profesjonelle, individuelle utøvere.

Nå håper Walltin at dialogen med Skiforbundets advokat skal lykkes bedre enn med hennes forgjengere. Rolland ble ansatt i jobben i fjor.

– Jeg opplever at vi har en god dialog med henne. Vi er nå i dialog for å få til bedre forsikringer for blant andre hopperne, som også er medlemmer av NISO, sier Walltin.

