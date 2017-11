STAVANGER (VG) Norsk skøytesport er tilbake på alle fronter: Sverre Lunde Pedersen (25) vant 1500 meter i Stavanger lørdag. Sindre Henriksen (25) gikk sitt livs løp og ble nummer tre.

Sverre Lunde Pedersen hadde bare én verdenscupseier fra før. Den kom på 1500 meter i Seoul i 2014. Nå er han tilbake for fullt.

– Et løp i ypperste verdensklasse, sa Even Wetten på NRK-sendingen etter 1.45.07.

Sindre Henriksen kom inn til en sensasjonell 3. plass.

– Det var konge fra start til mål. Jeg hadde en sisterunde som ingen kunne matche, fastslo Sverre Lunde Pedersen til NRK etterpå.

– Jeg hadde god hjelp av Allan, sa han om samløpet med junior Allan Dahl Johansson. 19-åringen kom på en sensasjonell 6. plass.

– Det var tungt i fjor. Jeg har trent meg opp igjen og har følt meg sterk. Dette lover ekstremt bra for februar, for jeg går alltid best i slutten av sesongen, sa Sverre Lunde Pedersen.

– Sverre gjorde det på slutten, konstaterte NRK-ekspert Wetten. Lunde Pedersen åpnet på 23.9, og hadde så rundetidene 26.5, 27.0 og 27.4.

Sindre Henriksen gikk også sensasjonelt bra. Fana-karen fikk 1.45,37.

– Det var hans livs løp, kommenterte Even Wetten på NRK-sendingen.

– Jeg skal være glad for at jeg holdt Sindre bak meg, lo Sverre Lunde Pedersen.

Selv sa Sindre Henriksen på NRK:

– En syk følelse. Jeg tenkte ikke så mye på Sverre, men jeg tenkte bare på å flytte beina godt i siste sving. Dette er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Pallplass i verdenscupen i en OL-sesong. Jeg må bare la det synke inn!

Junioren Allan Dahl Johansson gikk også sensasjonelt bra og endte på X. plass.

– Allan går som en senior, fastslo Even Wetten.

– Der har vi noe stort på gang.

– Det er slik jeg ønsker å gå 1500 meter, sa Allan Dahl Johansson i NRK-intervjuet.

– Det var en treg start. Jeg var litt nervøs og følte meg slapp. Jeg prøvde å utligne Sverre, og trodde på andre runde at det kunne gå. Men jeg prøvde å gi Sverre en god rygg på vekslingssiden.

Allan Dahl Johansson var bare 21 hundredeler fra seierspallen.

Det har vært en stor norsk verdenscuphelg i Stavanger. To seirer til Håvard Holmefjord Lorentzen og Lunde Pedersen på 1500 meter.

– Nå er vi faktisk verdens beste skøytenasjon på herresiden denne helgen, smilte landslagssjef Sondre Skarli.

Resultater 1500 meter:

1. Sverre Lunde Pedersen, Norge 1.45.07.

2. Joey Mantia, USA 1.45.28.

3. Sindre Henriksen, Norge 1.45.37.

4. Min Seok Kim, Sør-Korea 1.45.43.

5. Thomas Krol, Nederland 1.45.48.

6. Allan Dahl Johansson, Norge 1.45.58.