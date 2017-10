Rekordrask Håvard Lorentzen brakk hånden i sykkeluhell

Fem dager etter at VM-sølvvinner Håvard Holmefjord Lorentzen (25) hadde åpnet OL-sesongen med sitt beste løp noensinne, stupte han over sykkelstyret og brakk hånden.

– Det var glatt og jeg stupte på trynet. Det var en klassisk «tryning». Jeg går på is hver dag og kjenner ingenting (til bruddet). En ortoped og håndkirurg skal se på det onsdag (i dag). Det går helt greit, sier Håvard Holmefjord Lorentzen til VG.

I slutten av februar i år tok Håvard Holmefjord Lorentzen sølvmedalje i sprint-VM sammenlagt etter et kanonløp på mesterskapets siste 1000 meter – med 1.07,38 på favorittdistansen i Calgary.

– Sensasjonell

Det var Norges første medalje i sprint-VM siden Roger Strøms sølvmedalje på hjemmebane i Vikingskipet i 1997.

For tre uker siden viste han at fremgangen forrige sesong ikke var tilfeldig. Under langt fra optimale forhold i lavlandet i Stavanger. Tiden 35,01 sekunder på 500 meter er ifølge landslagstrener Sondre Skarli «sensasjonell». Lorentzen gikk blant andre et halvt sekund fortere enn kanadieren Gilmore Junio (27).

– Det er ganske utrolig i seg selv, med tanke på at 1000-meteren er hans beste distanse. Men det var utrolig kjipt med hånden hans, sier Sondre Skarli til VG – foran helgens norgescup og verdenscup-uttak i Vikingskipet på Hamar.

– Det er en av de beste 500-tidene så langt. Den første verdenscupen er den beste testen på hvor han står. Men det er fair å forvente at han vil gå bra, sier Norges sprinttrener med tanke på verdenscupens premiere i Heerenveen 10. til 12. november.

Jeremy Wotherspoon mener at Håvard Lorentzen «definitivt går fortere enn for ett år siden», og at det ikke er for tidlig å gjøre det. Wotherspoon mener at de eneste gangene det ikke er greit, «er når du ikke gjør det».

– Det å «gå for fort for tidlig» er ikke noe å bekymre seg over, sier Wotherspoon.

– Jeg er spent på hva kirurgene sier, tilføyer landslagssjefen.

Håvard Holmefjord Lorentzen er ikke så bekymret. To uker etter bruddet er benkpress det eneste han ikke får til når det gjelder trening. Ellers holder han på som i fjor. Han følger tidligere verdensrekordholder og sprinttrener Jeremy Wotherspoons (40) program.

Sykdomsfri

Det har utvilsomt gjort ham godt.

En halv time etter 35,01 på 500-meteren i lavlandet i Stavanger (pers er 34,43 i høyden i Calgary), stormet han inn til 1.09,40 på 1000 meter.

– Med en «normal» sisterunde så hadde det kanskje vært under 1.09, noe jeg ikke har gjort på en lavlandsbane før. Jeg føler meg i veldig bra form. Leverer gode tider på treninger og nå i løp, så jeg gleder meg noe vilt til å komme i gang med sesongen skikkelig, sa Håvard Lorentzen da – fem dager før han gikk på trynet i asfalten ...

På spørsmål om han har gjort noe annerledes sammenlignet med foran forrige sesongen, med tanke på den fortsatte fremgangen, svarer Håvard Lorentzen at han ikke kan peke på noe spesielt.

– Jeg har vært sykdomsfri og jeg har unngått skader, frem til nå. Sykdomsfri er veldig viktig, understreker han.

– Skøytesporten har endret seg mye siden 1980 og 1990-tallet. Da trente man veldig mye foran mesterskap, for deretter å hvile og toppe formen. Men det er ingen vits å «grave dypt», nå er det så mye kvalitet som mulig som er avgjørende. Har du ikke ferdigheter, spiller det ingen rolle hvor god fitnessen er, forklarer Jeremy Wotherspoon.