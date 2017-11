STAVANGER (VG) Håvard Holmefjord Lorentzens skøyte skar opp hele leggen. Det var en skrekkskade. Likevel mener Norges nye skøytehelt at han er mindre redd i svingene nå.

17 hundredeler skilte Håvard Holmefjord Lorentzen fra seieren i Sørmarka Arena lørdag, men bergenseren har utvilsomt etablert seg helt i verdenstoppen i skøytesprint. Fredag vant han både 500 og 1000 meter i verdenscupen.

Det trodde nok de færreste da han var utsatt for en stygg ulykke i Inzell for drøyt to år siden.

– Her kan du se arret, sier Håvard Holmefjord Lorentzen og drar opp trikoten.

Det ser ikke pent ut. Arret er omtrent 15 centimeter langt og veldig bredt. Men det hemmer ham absolutt ikke.

– Jeg føler meg mindre redd i svingene nå enn jeg gjorde før skaden, sier Håvard Holmefjord Lorentzen.

– Hvorfor?

– Jeg har sett konsekvensen av når man faller og følt det. Det er stygt og ekkelt å se på, men det går over.

– Det er ikke noe som hemmer meg i dag. Det er bare arret.

Han pådro seg den alvorlige skaden da han 15. oktober 2015 falt på isen i Inzell og i høy fart føk inn i sikkerhetsputene i skøytehallen i Tyskland. Den venstre sylskarpe skøyteeggen skar bokstavelig talt opp den høyre leggen hans.

SKREKKSKADE: Sverre Lunde Pedersen gir tommel opp i Sørmarka Arena etter fredagens dobbeltseier. Til høyre: Kuttet han pådro seg da han falt under trening i Inzell i oktober 2015. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix/Privat

– Det kunne ha gått enda verre, sa landslagstrener Sondre Skarli til VG den oktoberdagen.

Lorentzen måtte også gjennom en ny operasjon etter skrekkskaden. Den skjedde hjemme på Haukeland i Bergen. Skadestedet ble bare blått og svart etter legebehandlingen i Tyskland. Det måtte hentes hud fra låret og «settes på» leggen.

– Jeg lå helt i ro i fire uker og fikk hele sesongen mer eller mindre ødelagt.

LEGGEN I DAG: – Det er et stort arr, men det hemmer meg ikke noe, sier Håvard Holmefjord Lorentzen. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Kan denne skaden ha påvirket skaden positivt på noen måte?

– Ja, jeg fikk på mange måter starte på nytt. Men jeg skulle nok helst ha vært foruten den skaden!

Norges nye skøyteidol har hatt noen skader i sin karriere. For halvannen måned siden var han på sykkeltur på Madla da sykkelen plutselig ble borte under ham. Det endte med en håndleddsskade.

– Det har gått greit, selv om jeg aller helst ikke skulle ha hatt den skaden, sier Lorentzen og viser fram hånden.

Han tapte et tidel i starten på lørdagens 500 meter i Stavanger, og det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Bergenseren var 17 hundredeler bak vinneren Ronald Mulder.

– Jeg bør helst ned på 9,8, sier han. 9,9 lørdag var altså et tidel for dårlig. De siste 400 meterne var like gode som fredag. Hadde jeg åpnet like bra, tror jeg at jeg hadde vunnet.

Tidligere lørdag gikk Håvard Holmefjord Lorentzen også 1500 meter. Kanskje hadde 500 meter gått fortere om ikke trener Jeremy Wotherspoon hadde gitt ham ordre om å gå den distansen også:

– Han liker å utfordre meg. Det skal gjøre meg sterkere.

Det var stor oppmerksomhet rundt Lorentzen etter fredagens to triumfer, og han fikk bare syv timers søvn før lørdagens to løp.

– Jeg skal helst ha åtte eller ni timer. Jeg sovnet litt senere og måtte opp tidlig for å gå 1500 meter.