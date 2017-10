Bøkko enig med skøytesjefen: 10 løpere til OL

Håvard Bøkko (30) satser mot sitt fjerde OL i comebacksesongen og tror i likhet med landslagssjefen at Norges tropp til vinterlekene i Sør–Korea vil bestå av 10 skøyteløpere.

– Tre til fire kvinner, og lagtempolaget betyr fire løpere. Det er syv. Så er det et par sprintere, og 10.000 meter. Jeg tipper rundt 10, og det kan bli 12 – som er veldig bra, sier Håvard Bøkko.

Håvard Bøkko understreker at han må kvalifisere seg for å få tildelt OL-billett til Pyeongchang.

COMEBACK: Håvard Bøkko (t.v.) trente sammen med de norske løperne under VM på Hamar i mars forrige sesong etter at han hadde bestemt seg for å gjøre comeback. Har tar han en ekstra kikk på Nederlands Sven Kramer i Vikingskipet. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Landslagssjef Sondre Skarli mener imidlertid at Håvard Bøkko er høyaktuell for lagtempolaget for herrer, der Norge har en klar medaljesjanse på bakgrunn av sølv og bronsemedalje i de to siste verdensmesterskapene.

Tre operasjoner

Sondre Skarli (31) svarer akkurat det samme som Håvard Bøkko på VGs spørsmål om hvor mange norske skøyteløpere han tror vil kvalifisere seg til OL i løpet av høsten.

– Det er basert på resultater og det vi vet folk er kapable til. Jeg håper på 10 løpere. Syv menn og tre kvinner er ikke er dumt tips, og så kan det bli en eller to til, sier Sondre Skarli.

Håvard Bøkko «håper» at han vil være god nok til å få lov til å gå «fra 1500 meter og oppover» i Sør-Korea i februar. Det blir i tilfelle hans fjerde OL-deltagelse siden debuten i Torino for 12 år siden.

– Håvard er foran det skjemaet jeg så for meg etter den første operasjonen i mai. Han har virkelig vært flink, sier Sondre Skarli.

Håvard Bøkko pådro seg brudd i høyre ankel etter en mislykket baklengs salto i påsken i april. Den første operasjonen ble til to fordi skruene som ble satt inn først var for lange. Deretter ble det oppdaget gule stafylokokker – «sykehusbakterien» – i såret. Det siste inngrepet i ankelen hans ble foretatt i juli.

Treningsbase i Stavanger

– Det har gått fort etter det, det har bare gått fremover. Betennelsen i såret ga litt plunder. Men det har gått bra, sier Håvard Bøkko – blant annet med tanke på en sterk 3000 meter i et testløp i Stavanger nylig.

Skøytelandslaget har lagt sin treningsbase til Stavanger denne høsten. 17 løpere er innkvartert i fem leiligheter. Kommende helg går de Norgescup og verdenscup-kvalifisering i Vikingskipet på Hamar, før de drar tilbake til Stavanger for å forberede seg til verdenscupåpningen i Heerenveen 10. til 12. november.

– Vi er inne i den fjerde uken i Stavanger nå. Det er første gang siden Park City for fire år siden at vi bor i leide leiligheter i stedet for å bo på hotell. Økonomisk er det absolutt billigere enn hotell. Det hjelper på trivselen og er bedre sosialt. Løperne lager den maten de vil ha og kan spise når de vil, sier landslagssjef Sondre Skarli.

Fellesstart i OL

Troppen hans på 17 løpere er i antall tre til fire flere enn på samme tid forrige sesong. Inn i en OL-sesong pleier det å være omvendt. Men Norges hurtigløpere har, i likhet med Russland, Sør-Korea, Sven Kramer og Jorrit Bergsmas profflag, «valgt å gå litt mot strømmen».

– Det kan bli en stor tropp til (de to første) verdenscupene i Heerenveen og Stavanger. Fort flere enn 10, sier Sondre Skarli.

De fire første verdenscupene gjelder som kvalifisering til OL i Sør-Korea 9. ti 25. februar, der fellesstart er ny øvelse i OLs skøyteprogram.

– Det er mye rart. Det legges opp til at den skal være et høydepunkt. Det er den ikke, sier Håvard Bøkko.

På den annen side kan den innebære at Norge kan få 12 skøyteløpere på startstreken i Pyeongchang-OL.