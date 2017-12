Johannes Thingnes Bø (24) tok sesongens fjerde verdenscupseier denne sesongen da han utklasset alt av konkurrenter i Frankrike.

To fulle hus, ti treff og et forrykende tempo i sporet holdt til en overbevisende seier for Thingnes Bø på fredagens 10 kilometer sprint.

– Man må skytte ti treff på en dag som dette her. Jeg merket tidlig at jeg fikk gode tilbakemeldinger, nesten for gode. Så jeg måtte hatt utrolig gode ski i dag, sa Thingnes Bø til NRK.

Hverken franske Martin Fourcade eller Antonin Guigonnat, som begge skjøt feilfritt, kunne ikke gjøre noe med tempoet til 24-åringen fra Stryn. I mål var nordmannen hele 21,1 sekunder foran Fourcade og 34,7 sekunder foran Guigonnat.

– Jeg tror han gjør sitt beste og skyter ti treff. Da må han bare ta den overmannen som er, og akkurat i dag var det meg, smilte Thingnes Bø til NRK da han fikk spørsmål om hvordan det var å snyte Fourcade for seieren på hjemmebane.

Seieren var Thingnes Bøs fjerde denne sesongen etter at han vant verdenscupåpningen i Østersund. Deretter ble det seier i begge rennene forrige helg i Hochfilzen.

– En fantastisk følelse å vinne her, fortsatte han. Seieren var 24-åringens tredje seier i Annecy. Det var også stedet hvor han som 20-åring vant sine to første verdenscupseire.

Storebror Tarjei Bø og Martin Fourcade er de eneste som har vunnet hver sin verdenscupseier. Resten tilhører Thingnes Bø.

Storebror Tarjei hadde en dårlig dag på jobb. To bom og ett fall gjorde at Bø havnet langt nede på resultatlisten. Lars Helge Birkeland måtte også tåle én bom, men ligger foreløpig på en 15.-plass.