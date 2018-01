Tandrevold hadde kruttrester i bagasjen: – Da gikk jo alle alarmer på Gardermoen

Det skal noe til å vippe skiskytterkometen Ingrid Landmark Tandrevold (21) av pinnen. Men i sikkerhetskontrollen på Gardermoen klarer de det - gang på gang.

To ganger har 21-åringen forårsaket lange køer på flyplassen etter at det ble funnet kruttrester i håndbagasjen til skiskytteren.

– Det må være noe rart med meg for jeg blir alltid stoppet for en tilfeldig kontroll, humrer Tandrevold.

Hun ble passe brydd da hun skulle til Slovenia og «alt av alarmer» gikk i sikkerhetskontrollen.

Alarmen gikk



– De fant støv- eller kruttrester på meg. Da gikk jo alle alarmer på Gardermoen. Det peip over alt. Dermed måtte de teste alt jeg hadde i bagen. Jeg hadde en svær reisesekk med meg, og alt fra matpakke til underbukser og skitne klær - alt mulig - måtte tas ut og gå gjennom en ekstra sikkerhetssjekk. Det eneste som peip var en pakke med havregryn, som jeg bruker til å lage grøt. Den var det skuddrester på og måtte bli igjen i Oslo, forteller 21-åringen, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd med 5. plassen på sprint i verdenscupen i Hochfilzen nylig.

Verst var det da hun laget kø i «fasttracken» på Gardermoen.

– Da følte jeg meg skikkelig i veien, for da sto det en rekke forretningsmenn som skulle skynde seg gjennom sikkerhetskontrollen. Så var det en håpløs jente som sørget for at det kom lyder i fra alle maskiner. Det er jo litt morsomt, for sjefen for sikkerhetskontrollen kjente meg igjen. Jeg fikk beskjed om å henvende meg til henne neste gang. Da vet de hvem det er og hva det gjelder.

Før jul har Ingrid Landmark Tandrevold gått tre verdescuprenn med 31., 5. og 17. plass som resultat. 5. plassen fra Hochfilzen betyr at 21-åringen har klart Olympiatoppens OL-krav.

Etter jul, i Oberhof, ble det 33. plass og 26. plass på sprint og jaktstart.

– Som alle andre er OL i Sør-Korea en ambisjon. Det hadde vært kult å kunne delta der. Målet for sesongen er å stabilisere meg på et høyere nivå, og jeg har kommet godt i gang, mener Tandrevold.

Drømmen er en dag å kunne kalle seg olympisk mester.

– OL størst



– Den drømmen er jeg nok ikke alene om. Det er det største man kan vinne. Den ultimate drømmen som skiskytter er hvis du går et renn, skyter 20 treff og kommer i mål og vet at i dag skal det mye til for å slå meg. Da er du best. Da har man oppnådd det ytterste.

Konstituert idrettssjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet roser 21-åringen.

– Ingrid har hatt en jevn stigning over flere år. Hun har en herlig innstilling, er tøff i hodet og har en «stayerevne» som gjør at hun er tøff på slutten av løp. Hun tar utfordringene, er tøff med seg selv og begynner også å få «drag» på skytingen, sier Botnan som også trekker frem hennes gode humør som et pluss.

