Svensk stafettseier i blytunge forhold - Norge på pallen

Varierende forhold, ekstraskudd, strafferunder og svensk seiervar ingrediensene på søndagens skiskytterstafett.

For opptil flere ganger var juryen ute i løypa i Oberhof og diskuterte om det skulle avlyses, men de valgte å la løpet fortsette. Forholdene var gjennomgående veldig varierende, fra ekstreme mengder med tåke og veldig tøffe skyteforhold, til nesten vindstille og lite tåke.

Og i de varierende forholdene i Oberhof, var det Sverige som taklet forholdene best. Kampen om seieren sto mellom Italia og Sverige, og Fredrik Lindström og Thierry Chenal, på den åttende og siste skytingen. Lindström skjøt glitrende og trengte bare ett ekstraskudd, mens det uskrevne bladet Chenal bommet tre og måtte ut i strafferunde. Dermed trakk svenskene det lengste strået etter totalt en strafferunde og ni ekstraskudd.

Sett denne? Fourcade vant jaktstarten foran tre norske: - Jeg er fortsatt best

Like bak duoen kom Tarjei Bø, som fikk blytunge forhold på den siste skytingen.

– Jeg ser såvidt skivene, utbrøt NRK-ekspert Ola Lunde i det Bø kom inn på standplass. Likevel taklet Bø de tøffe forholdene og måtte bare nøye seg med to ekstraskudd.

I mål var Bø drøye to minutter bak Sverige, og minuttet bak Italia. Russland ble nummer fire med tre strafferunder og 16 ekstraskudd, mens Tyskland gikk seg kraftig opp etter en tung start og endte på 6.plass med 10 (!) strafferunder og 10 ekstraskudd.

Stafettseieren var for øvrig Lindströms første for Sverige siden Prøve-OL i 2009.

Belgia med en sensasjonelt god åpning, men...

Dagens store overraskelse i åpningen av løpet var Belgia, som ledet med over minuttet på Norge etter den tredje skytingen. Da hadde det belgiske mannskapet kun brukt to ekstraskudd, mens Norge hadde brukt fire ekstraskudd og vært to runder ute i strafferunden.

Bjørndalen sliter: Har kniven på strupen: - Må håpe på 20 km og stafett i OL

Men utover i løpet gikk det fryktelig mye tyngre for Belgia. De endte til slutt på 13.plass, rett i underkant av åtte minutter bak Sverige.

Skiskytterjentene skjøt seg bort

De norske skiskytterjentene fikk det virkelig ikke til å stemme på stafetten i Oberhof. Blant kraftig snøfall ble det hele to 15 bom og to strafferunder for de fire norske utvalgte jentene (Tandrevold, Solemdal, Fenne og Olsbu).



Det holdt til en 10. plass, drøye tre minutter og 23 sekunder bak Frankrike. Tyskland kom på andreplass, mens Sverige tok tredjeplassen.