Suveren Fourcade knuste nordmennene

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Omsider fikk Martin Fourcade has på Bø-brødrene. På dagens jaktstart kom sesongens første seier.

Den skjedde på imponerende vis etter at både Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø hadde slått franskmannen på henholdsvis sprint og normaldistansen tidligere i uken her i Östersund.

Emil Hegle Svendsen gikk ut 13 sekunder bak Tarjei Bø på dagens jaktstart, men da Bø, Martin Fourcade og Erik Lesser alle skjøt en bom, fylte trønderen og gikk ut i tet etter første skyting.

Johannes Thingnes Bø gjorde også jobben på første liggende, og tok inn 14 sekunder på teten.

På andre skyting snudde alt - igjen. Svendsen bommet på siste skuddet, mens Fourcade fylte. Og etter fem treff var også Tarjei Bø med i tetkampen igjen, bare 3,8 sekunder bak franskmannen og med Svendsen ut på 3. plass.

– Kjempesprekk



På den tredje skytingen leverte Fourcade en kanonserie, mens nordmennene sprakk unna for unna. Det ble tre bom på Tarjei Bø, to bom på Johannes Thingnes Bø og to på Svendsen.

– En kjempesprekk, konstaterte NRK-ekspert Halvard Hanevold etter at Fourcade plutselig hadde en ledelse på 41 sekunder etter den tredje skytingen.

Ledelsen bare økte på den siste stående. Fourcade fylte og gikk ut 1.06 neste mann. Med 19 treff gikk Lars Helge Birkeland ut på en 4. plass etter siste skyting, og med Emil Hegle Svendsen på 6. plass.

Jakov Fak tok 2. plassen foran Queintin Filon Maillet på 3. Emil Hegle Svendsen måtte nøye seg med en ny 4. plass. I mål var han snaut 50 sekunder bak Fourcade.

Lars Helge Birkeland gikk seg opp fra 29. til 6. plass, Henrik L´Abée-Lund fikk en opptur med sin 12. plass. Han startet som nummer 41.

Hadde seks bom hver



Brødrene Bø skjøt seg bort. Både Johannes og Tarjei hadde seks bom og endte på 13. og 19. plass.

– Nå må de hjem og trene i vind. Det blir viktig før OL i Sør-Korea. Der er det mye vind og da må man oppsøke steder hvor det er vind, konstaterer Halvard Hanevold.



Ole Einar Bjørndalen gikk seg opp fra en 31. til en 18. plass. Han hadde 18 treff i dag.