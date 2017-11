Storebror Bø om Johannes´ utklassing: - Noe av det beste verden har sett

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (24) var helt overlegen på 20-kilometeren i Östersund, og slo knockout på konkurrentene i verdenscupåpningen.

– Det føltes ikke så bra ute i løypa der. Det var vanvittig treigt og tungt føre i dag, så jeg måtte prøve å gå smart. Det ble litt lureløp, men skytingen var viktig og det var kjempedeilig å prikke ned fem på siste der, oppsummerte vinneren overfor NRK etterpå.

Han knivet lenge med Martin Fourcade om seieren, men da franskmannen bommet to ganger på siste skyting var det game over. Thingnes Bø hadde for øvrig slått ham dersom den franske stjernen hadde skutt fullt hus også, for avstanden i mål var på to minutter og 14 sekunder. Fourcade ble til slutt nummer tre, mens landsmannen Quentin Fillon Maillet ble nummer to – med fullt hus og to minutter svakere tid i sporet enn Bø.

Klinket til fra start



– Jeg så hans skyting på alle rundene dermed visste jeg også at jeg selv kunne tillate meg en bom på siste og likevel vinne. Men jeg var bedre og skjøt fullt hus, sier Bø.

Thingnes Bø åpnet friskt i sporet på 20-kilometeren, og han slo til med fullt hus på første skyting. Det norske OL-håpet gikk ut ti sekunder foran Fourcade.

Hastigheten i både sporet og på standplass var formidabel fra lillebror Bøs side. Fire fulle hus sørget for at han ikke levnet konkurrentene noen mulighet til å passere ham.

HELT SUVEREN: Sliten og fornøyd kom Johannes Thingnes Bø i mål til seier på 20-kilometeren. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Hodet var helt på riktig plass i dag, og dette ble et kjempeløp, konkluderte han fornøyd.

Storebror Tarjei var mektig imponert over det Johannes fikk til.

– Det er noe av det beste verden har sett. Jeg synes det er kult at Johannes kan starte sesongen som verdens beste og ikle seg den gule trøya. Jeg tror virkelig han kan utfordre Martin Fourcade denne sesongen, sier Tarjei Bø.

Svendsen fornøyd



Emil Hegle Svendsen åpnet også friskt i sporet. Trønderen fylte på første og andre liggende, men pådro seg en bom på hver av de stående skytingene. 32-åringen klarte dermed ikke å hevde seg helt i tetsjiktet, men ble likevel nest beste nordmann. I mål var han to minutter og 43 sekunder bak lillebror Bø, og endte på 11. plass.

– Jeg er brukbart fornøyd. Det var ikke noe føre for meg. Nysnøen har de forsøkt å trykke ned, men det var for porøst. Jeg er for feit i bakkene der, sier Emil Hegle Svendsen.

Ole Einar Bjørndalen (nummer 18), Tarjei Bø (nummer 20) og Lars Helge Birkeland (nummer 14) maktet ikke å hevde seg helt i toppen i torsdagens renn. Henrik L'Abee-Lund ble nummer 22.