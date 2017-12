Skiskyttergutta utklasset rivalene og revansjerte VM-stafetten: - Ikke ofte vi gjør

Et reservepreget norsk stafettlag gjorde kort prosess på motstanderne. Og Ole Einar Bjørndalen (43) viste hvorfor han fortsatt er med i OL-diskusjonen.

Som Norges førstemann på stafetten i østerrikske Hochfilzen startet superveteranen ballet med to bom på første skyting, men revansjerte seg virkelig på sin siste skyting i ekstremt tøffe forhold.

Mens alle rivalene i front bommet, plaffet Bjørndalen ned fem strake blinker på stående og vekslet i tet sammen med Belgia.

Det skulle etter hvert bli til en utklassingseier, med nesten to minutter ned til favoritt Tyskland, på stedet der det gikk fryktelig galt i VM i februar.

– Det er ikke ofte vi gjør. Vi får glede oss over dagen i dag, sier Bjørndalen til NRK, og hyller de andre gutta på laget for deres «fantastiske etapper». Selv ble han hyllet for sin førsteetappe.

Skiskyting, stafett 1. Norge 2. Tyskland, +1.54,9 3. Frankrike, +2.34,0 4. Sverige, +2.54,8 5. Italia, +3.19,1 6. Ukraina, +3.24,0 7. Sveits, +3.30,5 8. Russland, +3.35,8 9 USA, +3.38,3 10. Latvia, +5.30,5

– Det viser hvorfor han bør være med i OL-diskusjonen, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

Bjørndalen har nemlig ingen fribillett til det som kan bli hans syvende OL, men lørdag viste han at det ikke vil være dumt å ta med superveteranen til Sør-Korea når kalenderen viser februar 2018.

– Det er en god søknad til å gå OL-stafetten, og et stor steg i riktig retning, mente Torgeir Bjørn på statskanalen.

Selv var Bjørndalen svært fornøyd med sin andre skyting, og også glad for at det bare ble med to ekstraskudd på liggende, der han innrømmer at han feilbedømte vinden. Samtidig kommer han med en overraskende innrømmelse.

– Jeg måtte endre litt på teknikken i dag, for jeg fikk en strekk i beinet etter å ha tryna i går. Så jeg måtte endre litt, men det var bare positivt, sier han, som gikk godt også i sporet, til statskanalen.

Men det var ikke bare Bjørndalen som gjorde sakene sine godt i Hochfilzen.

Et reservepreget norsk lag, uten Emil Hegle Svendsen og brødrene Bø, som har stått for fire av fem individuelle seirer i verdenscupen så langt denne sesongen (én til Tarjei og tre til Johannes Thingnes), herjet med motstanderne på standplass.

I tur og orden sørget Henrik L'Abée-Lund, Erlend Bjøntegaard og Lars Helge Birkeland for at ledelsen ble stor nok til at dagens favoritt, Tyskland, ikke maktet å ta igjen forspranget - og for at skiskytterledelsen må inn i tenkeboksen når de skal ta ut OL-stafettlaget.

I mål gikk Birkeland inn til ensom majestet, til klar norsk seier i sesongens første stafett.

– Det er veldig sjelden å vinne med to minutter. Det er vanvittig mye. Det var vanskelige skyteforhold og vi hadde kanskje litt tur, men det er mange skytinger, så det er ikke bare tur, smiler Bjørndalen overfor NRK.

