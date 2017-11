Skiskytterekspert kalte datteren opp etter Domratsjeva

ÖSTERSUND (VG) Da skiskytterekspert Ole Kristian Stoltenberg ble far var det aldri noen tvil. Datteren skulle kalles opp etter Darya Domracheva (31).

På skiskytterstadion her i Östersund fikk kona til Ole Einar Bjørndalen se bildet av Darya Stoltenberg, datteren til Galina og Ole Kristian Stoltenberg. Hun kom til verden 15. september.

Skiskytterstjernen var ikke lite stolt.

– Jeg ble overrasket, glad og stolt over at Stoltenberg oppkalte barnet etter meg. På gresk betyr Darya en vinner, og jeg håper hun blir en vinner i alle livets utfordringer, sier Darya Domracheva, hvis navn på norsk blir Darja Domratsjeva.

Ole Kristian Stoltenberg har vært skiskytterekspert for TV 2 i mange år. Nå kommenterer han langrenn for NRK. Han sier navnevalget var opplagt.

KOMMENTATOR: Skiskytterekspert Ole Kristian Stoltenberg. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Det kan hende man kan bli kalt for skiskytternerd, men det tar jeg som en kompliment. Vi valgte navn fra den utøveren med vakrest teknikk, og da ble det Darya, sier Stoltenberg, som samtidig «gir en finger» til norsk oversettelse av russiske navn.

– Navnet er Darya Stoltenberg. Og om noen lurer: Nei, det hadde ikke blitt Ole Einar hvis det hadde blitt en gutt. Darya var en favoritt lenge før Ole Einar Bjørndalen fant ut av dette. Vi slo han på det området, humrer Stoltenberg.

Hans kone, Galina, er russisk, og da var det også greit med et navn som kan uttales både her og der.

– Et vakkert navn



– Poenget med russisk kone er at man bør ha et navn som er greit å uttale i begge leirer. Det er ikke så mange «Darya-er» i Norge og ikke så mange her i Krokstadelva, så det var et bra alternativ i tillegg til å være et vakkert navn. Som mangeårig speaker og kommentator er jeg negativ til de som har fire fornavn og åtte etternavn. Det holder med ett for- og etternavn.

Ole Kristian Stoltenberg har alltid vært begeistret for skiskytteren Domratsjeva, og særlig hennes teknikk. Så har han på «lufta» beskrevet henne som en «ballerina fra Bolsjojteateret satt ut på ski».

Alsgaard-stil



– Måten hun går på ski er helt vidunderlig. Det kan minne litt om Thomas Alsgaards stil. Etter OL i 1994 skulle alle gå som ham. Ikke alle lyktes fordi det krever en ekstrem styrke, men Darya løser det godt når hun er i form. Skal man være kritisk ekspert så klaffet det ikke like godt under sesongåpningen på Sjusjøen, men det kommer, tror Stoltenberg.

Onsdag ettermiddag (kl. 17.15) skal Domratsjeva - eller Domracheva - i aksjon på normaldistansen når verdenscupen innledes her i Sverige. Dagen etter - på samme tidspunkt - går normalen for Ole Einar Bjørndalen og herrene.