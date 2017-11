ÖSTERSUND (VG) Det er ikke bare kamp om å kvalifisere seg til OL i Pyeongchang blant de norske skiskytterne.

Det handler like mye om å skaffe seg et best mulig utgangspunkt før den første øvelsen i Sør-Korea 11. februar, sprinten. På grunn av værforholdene som varierer voldsomt i Pyeongchang, vil alle de norske på død og liv helst inn i første pulje, og der er det kun plass til tre menn i rødt, hvitt og blått.

Utfordringen? Bare de 15 beste i verdenscupen etter det siste rennet i Anterselva 21. januar får gjøre sine «værvalg». Johannes Thingnes Bø har tenkt å være én av dem. Og han tenker kynisk.

– Du må være kynisk og taktisk. Jeg må se an hvordan jeg ligger an i verdenscupen, men hvis de andre «norskene» velger å stå over Oberhof som planlagt, så kan det hende jeg stiller for å sikre meg noen ekstra poeng i verdenscupsammendraget, innrømmer Johannes Thingnes Bø overfor VG.

I utgangspunktet har 24-åringen tenkt - som de fleste andre norske utøverne - å stå over verdenscupen i tyske Oberhof fra 2. til 7. januar, men Thingnes Bø ser ikke bort fra at han stiller til start likevel.

– Det kommer litt an på hvordan jeg ligger an i verdenscupen på det tidspunktet. Ligger jeg høyt så kan det hende jeg har lyst til å gå i Oberhof også.

I utgangspunktet skal de norske utøverne ligge på treningsleir på Sjusjøen i romjulen og litt utpå nyåret.

Johannes Thingnes Bø har dette utgangspunktet:

– Målet før OL er å være i pulje 1 for det kan bli avgjørende når vi stiller til start i OL. Da skal ikke jeg havne i pulje 4 og få dårligere muligheter fordi jeg skulle trene under verdenscupen i Oberhof, sier Bø og innrømmer at resultatene i PyeongChang kan være så «sykt avgjørende» på grunn av puljevalg.

– Da er jeg villig til å strekke meg langt for å få den muligheten.

– Selv om det er seks verdenscupuker og tøff belastning før et OL?

– Det er veldig mange renn. De siste årene har det ikke vært noe problem å være topp 15, men man har jo ingen garantier. Det kan hende jeg må ta med meg alt, sier Thingnes Bø og innrømmer at han også må gjøre en vurdering når han ser hva landslagskameratene bestemmer seg for.

– Hvis jeg er nummer fire av de norske i verdenscupen før jul og de kanskje står over, så kan det hende jeg går nettopp i Oberhof for å få en plass i første pulje.

Først må han - i likhet med de andre - uansett kvalifisere seg til OL. Første anledning er denne uken her i Östersund som starter tøft og tungt med 20-kilometeren på torsdag.