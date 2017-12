Olsbu på pallen - Solemdal mistet ledertrøya

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Marte Olsbu gikk opp fire plasser og sikret norsk pallplassering i Östersund.

Hun endte til slutt på tredjeplass, det etter å ha vært helt i tetkampen før siste skyting. Der bommet hun imidlertid én gang, mens tyske Denise Herrmann, som gikk ut først på jaktstarten, og franske Justine Braisaz plaffet ned alle blinkene.

I sporet var Herrmann, som var langrennsløper for det tyske landslaget frem til 2016, overlegen. Hun vant dermed jaktstarten foran den franske skiskytteren. Olsbu gikk i mål 48 sekunder bak og inn til en tredjeplass etter å ha startet som nummer syv.

Det er hennes tredje pallplass i karrieren, og hennes første pallplassering på jaktstart. Tidligere har 26-åringen to tredjeplasser, begge fra sprint.

For Synnøve Solemdal gikk det ikke like bra som tidligere i helgen. Etter å ha skutt feilfritt frem til søndag, ble det fire bom og en 19. plass, to minutter og 23 sekunder bak vinneren på jaktstarten. Hun mistet dermed verdenscupledelsen.

Hilde Fenne endte som nummer 15, mens Tiril Eckhoff kom i mål som nummer 41, tre minutter og 39 sekunder bak.

