Kaggestad mener Bjørndalen har bommet med treningsopplegget

Johan Kaggestad tror det var skivebom av Ole Einar Bjørndalen (43) å kjøre sitt sedvanlige sololøp fremfor å trene med resten av skiskytterlandslaget denne sesongen.

Veteranens OL-håp henger i en tynn tråd, og nå virker det nærmest umulig for gullgrossisten i OL å kunne ta en plass på det norske laget annet enn på normaldistansen og på en av stafettene.

– Utfordringen til Ole Einar er at han stort sett ikke har vært på samlinger med resten av laget. Han har ikke benyttet anledningen til å trene med verdens beste skiskyttere, noe som sannsynligvis ville gitt ham et løft. Han har heller valgt å holde på for seg selv, og i den alderen han er tror jeg han hadde trengt å trene med det beste laget i verden. Der er det godt humør og stor treningsgnist, sier Kaggestad til NTB.

Han mener Bjørndalen har bommet på sitt opplegg i oppkjøringen og i sesongen.

43-åringen endte på en beskjeden 36.-plass under jaktstarten i Oberhof lørdag. Rennene i Ruhpolding denne uken blir viktige for Bjørndalen ettersom OL-laget blir tatt ut i etterkant av rennene i Tyskland.

– Virker kraftløs



Bjørndalen ble vraket fra stafettlaget i Oberhof, og Kaggestad har tidligere uttalt at skiskytterlegenden virker sliten.

– Jeg synes han virker kraftløs og humørløs, for å si det rett ut. Det var jo et signal om at tilliten til ham er sjaber at han ikke fikk gå stafett i Oberhof.

Bjørndalen har to 18. plasser som beste resultat denne sesongen. Dermed har han ikke klart Olympiatoppens OL-krav. Sist uke i Oberhof ble det en beskjeden 52. plass på sprinten og en 36. plass på jaktstarten.

Allerede onsdag får han en mulighet til å vise seg frem på normaldistansen i Ruhpolding.