Får støtte av lagkameratene: Er ikke bekymret for Eckhoff

Tiril Eckhoff (27) fikk en grusom start på verdenscupsesongen. Det bekymrer ikke lagkameratene.

Eckhoff sto øverst på pallen sist sesong da verdenscupen ble avsluttet med fellesstarten i Holmenkollen 19. mars. Under sesongåpningen i Östersund sist helg ble det en 22. plass på normalen, 52. plass på sprinten og 41. plass på jaktstarten.

– Hun kommer tilbake, det er jeg ikke redd for. Vi er et sterkt lag, og Tiril har vært solid i hele sommer og høst, så det er jeg ikke bekymret for. Med skiskyting må også skytingen sitte, og når hun får ned blinkene så vil hun være helt der oppe, sier Marte Olsbu.

Dette er programmet for helgens verdenscup i Hochfilzen: Fredag 8. desember, kl. 11.30: sprint, menn

kl. 14.15: sprint kvinner

Lørdag 9. desember, kl. 12.15: jaktstart, menn

kl. 14.45: jaktstart, kvinner

Søndag 10. desember, kl: 11.30: stafett, menn

kl. 14.10: stafett, kvinner.

Hun reiste til sist sesongs VM-by Hochfilzen, hvor det er sprint for både kvinner og menn fredag, med en 3. plass i bagasjen. Der er også Synnøve Solemdal som tok en 2. og en 4. plass i Östersund. Dermed er begge på papiret kvalifisert til OL. Det er ikke Tiril Eckhoff.

Sett denne? Bommet på alle skuddene - ble «mobbet» av Henrik Elvestad

– For laget er det så viktig at vi er flere som er med og kjemper om topplasseringer, og jeg har veldig tro på at Tiril kan snu ting veldig fort, sier Solemdal, som er tilbake på det stedet hvor begge hennes verdenscuptriumfer kom: 8. desember 2012 og 8. desember 2013. Da kan det være greit å minne om at sprinten på fredag går 8. desember...

– Vår største medaljekandidat



Før sprinten, jaktstarten og stafetten fredag, lørdag og søndag må Tiril Eckhoff få orden på skytingen. Med 12 bom på 50 skudd er treffprosenten nede på 76. Da vinner du ikke verdenscuprenn uansett hvor rask du er i sporet.

– Tiril er vår største medaljekandidat på kvinnesiden i OL uansett hvordan man vrir og vender på det, fastslår konstituert idrettsjef Per Arne Botnan overfor VG. Han er heller ikke bekymret.

– Vi vet at Tiril kommer. Hun blir en joker. Fysisk sett har hun nivået inne. Med litt selvtillit på skytingen så er hun der.

Les også: Tarjei Bø vant for første gang på over fire år

I skiskytterforbundet gleder man seg over laginnsatsen til jentene i Östersund.

– Det reelle er at selv om ikke det antatt beste kort har innfridd, så har de andre jentene gjort det. Synnøve (Solemdal) hadde maks uttelling med 2. og 4. plass, og Marte (Olsbu) tok en 3. plass og var topp 10 i de to første rennene. I tillegg viste Hilde (Fenne) fremgang med sin 15. plass på jaktstarten. Tre jenter innenfor topp 20 er en styrke på starten av denne sesongen, sier Botnan.

Solemdals strålende comeback - se video under her