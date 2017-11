Endelig går alt på skinner for Solemdal

TRYSIL (VG) Flere ganger har hun vurdert å gi seg som skiskytter. Nå har Synnøve Solemdal (28) kommet på bedre tanker.

Hun gjorde comeback i fjor og fikk med seg to verdenscuprenn etter at hun omsider ble frisk etter å ha blitt bitt av flått og fått borreliose.

Nå har en friskmeldt Solemdal lagt bak seg en nær perfekt vår, sommer og høst, og da er det faktisk lov å sikte mot OL i PyeongChang.

– Det har gått veldig bra i sesongoppkjøringen. Jeg har fått tilbake veldig mange bra muligheter til å utvikle meg som skiskytter igjen, sier 28-åringen, vel vitende om at det er lenge siden alt gikk på skinner.

– Har ventet på nedturen



Synnøve Solemdal Født: 15. mai 1989.

Debuterte i verdenscupen 19. mars 2009.

Har gått 137 verdenscuprenn.

Står med to verdenscupseirer, en 2. plass og en 3. plass.

Har VM-gull på stafett og mix-stafett.

– Det er nesten litt rart. Det er noen ganger jeg bare har ventet på at nedturen skulle komme, og det har kommet mer som et sjokk på meg at «jøss, tåler jeg dette også» og så går det rette veien. Sånn sett har det vært uvant, sier hun.

Solemdal, som debuterte i verdenscupen så tidlig som i mars 2009, har fått mye av karrieren ødelagt av sykdom og står med to verdenscupseirer - begge i Hochfilzen og på nøyaktig samme dato: 8. desember 2012 og 8. desember 2013.

Og vi må så langt tilbake i tid sist Solemdal følte at «alt var på stell».

– Det er lenge siden. Jeg har hatt en del gode resultater innimellom, men det var det meste stemte. Da setter man ekstra pris på det når ting går bra.

MED IGJEN FOR FULLT: Synnøve Solemdal på vei inn til standplass på skiskytterstadion i Trysil hvor de norske utøverne har tilbrakt en god uke. Foto: Jostein Magnussen , VG

Bra var det ikke i fjor da det meste av sesongen gikk i vasken. Året før ble det med 16 av 25 verdenscuprenn, og i 14/15-sesongen bare 10 renn.

Vil være med lenge



– I fjor så det ganske mørkt ut ganske lenge. Da var det sånn at jeg måtte begynne å tenke på hva jeg skulle gjøre hvis jeg ikke skulle være skiskytter. Det slipper jeg å tenke på nå. Nå satser jeg på at jeg skal være med i dette «gamet» lenge. Jeg synes det er utrolig kjekt og trives godt med det, sier Synnøve Solemdal.

Hun har satt en svær strek over det som har skjedd og ser bare fremover.

– Det er ikke noen vits i å dvele ved det, det er bare å komme seg videre og være glad. Det er ingen selvfølge at du får en ny sjanse når du har hatt en slik sesong. Nå er jeg bare spent på hvor mye jeg har i «banken» etter å ha vært ute så lenge, sier hun.

Skiskytterne har den siste tiden ligget i Trysil og forberedt seg på sesongstarten som innledes på Sjusjøen lørdag 18. november.