Bommet på alle skuddene - ble «mobbet» av Henrik Elvestad

ÖSTERSUND (VG) Henrik L´Abée-Lund (31) var både flau og forbannet etter at han bommet på samtlige fem skudd i åpningsrennet på Sjusjøen. Bedre ble det ikke da komiker Henrik Elvestad valgte å gni det inn.

Sesongstarten på sprinten for snaut to uker siden ble et lite mareritt for skiskytteren. Alle blinkene sto igjen etter at L´Abée-Lund hadde vært inne til liggende skyting.

– Det er jo rimelig katastrofe og helt håpløst. Der og da kan man jo lure på hva man driver på med. Du trener ikke hele året og skyter fem bom. Hvem som helst andre kunne ha skutt bedre, sier L´Abée-Lund.

Og nettopp dét poenget tok Henrik Elvestad. Komikeren var hentet inn som underholder på middagen fredag kveld hvor både skiskyttere og sponsorer var til stede. Mannen fra «Amatørenes mester» på TV 2 prøvde seg på skiskyting i fjor og deltok under åpningsrennet på Sjusjøen.

Sett denne? Solemdal etter 2. plassen: - Er jo helt vilt

– Jeg hadde ett treff på liggende. Jeg var selvfølgelig dritmisfornøyd med det, men likevel så hadde jeg da en mye bedre serie enn L´Abée-Lund, sier Elvestad, som med fire bom kunne si at han var bedre enn en på landslaget. Og det gjorde han for åpen mikrofon.

Skiskytterjentene om Solemdal - se video under her

– Ballen lå på straffemerket, og Henrik Elvestad klinte til. Det er småflaut å bli latterliggjort av en komiker, det er ikke noe drømmescenario, men det var en gavepakke til ham, sier L´Abée-Lund og ler.

Skrudde for lite



– Han syntes jeg hadde gjort det dårlig. Elvestad hadde bare fire bom på liggende, jeg hadde fem, og den fikk jeg høre flere ganger. Men det er jo ikke bra å bli «slått» av en komiker. Jeg vet ikke hvor mange ganger han har skutt, kanskje 10 ganger.

Tabben til L´Abée-Lund var at han hadde skrudd for lite for å justere etter at vinden endret seg siden innskytingen.

Han får trøste seg med at det har vel aldri vært noen skiskyttere som har gått så sakte som i åpningsrennet i fjor. Henrik Elvestad endte sist og var 17.38 minutter bak vinneren.

Les også: Skiskytterekspert kalte datteren opp etter Domratsjeva

– Jeg tenkte at de aller dårligste løperne i den nasjonale åpningen kanskje var på nivå med en morsjonist i langrennssporet. Jeg tok grundig feil. De er lysår bedre. Jeg gikk først ut, ble raskt tatt igjen og tenkte jeg skulle legge meg i ryggen til en polakk. Jeg kjente bare lufttrykket så var han borte, sier Elvestad.