– Bjørndalen får ikke fribillett til OL

Ole Einar Bjørndalen (43) sikter seg inn mot sitt syvende OL. Akkurat nå er det fem andre nordmenn som har bedre resultater enn superveteranen.

– Ole Einar får ikke noen fribillett til OL. Han må kvalifisere seg som alle andre, sier konstituert idrettsjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet.

Før helgens verdenscuprenn i Hochfilzen som starter med fredagens sprint, er det fem andre norske skiskytterherrer som er før Bjørndalen i OL-køen. Johannes Thingnes Bø (1. plass i Östersund), Tarjei Bø (1. plass), Emil Hegle Svendsen (to 4. plasser), Lars Helge Birkeland (6. plass) og Henrik L´Abée-Lund (12. plass) har alle bedre resultater enn 43-åringen.

Fire har klart OL-kravet



De fire førstnevnte har på papiret allerede nådd OL-kravet til Olympiatoppen, som er en topp 6. plass eller to topp 12-plasseringer.

– Jeg håper å kvalifisere under rennene i Hochfilzen. Deretter er planen å dra på nytt høydeopphold, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

43-åringen kom fra Östersund til Österrike med to 18. plasser (normal/jaktstart) og en 31. plass (sprint). Han har allerede vært på to samlinger i høyden og håper å få til to opphold til før jul. Det betyr i så fall at verdenscuprennene i Annecy i Frankrike i midten av måneden, ryker.

– Det som skjedde i Östersund var ikke optimalt, men det er positivt at det går rett vei. Jeg følte meg sprekere og går jevnt på ski. Nå mangler det «power» og konkurransetrening. På skytingen har jeg en god «feeling», fastslår mannen med åtte OL-gull, fire sølv og én bronse.

– Formen tenker jeg ikke så mye på. Jeg må bare gjøre det jeg skal fremover, sier Bjørndalen.

Planene fremover har forbundet velsignet.

– Ole ønsker å gjennomføre noen høydeopphold til for å prestere optimalt i OL. Det har vært hans plan hele tiden, og det har han hatt suksess med tidligere. Men han må også ha resultater som tilsier at han er god nok til PyeongChang, og det vet han selv også, sier Per Arne Botnan.

Får klarsignal til OL før jul



Skiskyttertoppen så progresjon i det 43-åringen leverte i Östersund, og håpet er at Bjørndalen skal heve seg «noen hakk til» under rennene i Hochfilzen.

I så fall kan Bjørndalen være blant de heldige som allerede før jul får beskjed om at de skal til OL.

– Vi kommer til å gi noen klarsignal før jul. De som har vært innenfor kravene og hatt gode prestasjoner skal få den tryggheten det gir under OL-forberedelsene i januar.

PS! Blant herrene er det fem nordmenn som blir tatt ut til OL. En sjette blir hjemmeværende reserve og reiser til Sør-Korea når det nærmer seg stafetten.