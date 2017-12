21-åring rørt til tårer etter karrierebeste

Darja Domratsjeva (31) tok sin 26. verdenscupseier på sprinten i voldsomt snøvær. Ingrid Landmark Tandrevold (21) ble beste norske etter karrierebeste.

De norske gjorde en god laginnsats, og aller best av de norske var unge Ingrid Landmark Tandrevold på femteplass. Det gjorde at hun ble så rørt at tårene kom.

– Akkurat nå begynner jeg å gråte. Det betyr veldig mye. Jeg gjorde alt jeg kunne i dag. Jeg trøblet på innskytingen, men jeg er veldig fornøyd med skytingen. Det gikk i dag, sier Tandrevold til NRK.

21-åringen var 47,5 sekund bak seierskvinnen Domratsjeva.

Resultater: 1) Darja Domratsjeva, Hviterussland 22.40,2 (0), 2) Anastasia Kuzmina, Slovakia 0.22,1 min. bak (1), 3) Dorothea Wierer, Italia 0.30,6 (1), 4) Vita Smenerenko, Ukraina 0.35,2 (0), 5) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 0.47,5 (0), 6) Kaisa Mäkäräinen, Finland 0.49,5 (2), 7) Anais Bescond, Frankrike 0.53,0 (1), 8) Franziska Hildebrand, Tyskland 0.56,0 (1), 9) Svetlana Mironova, Russland 0.57,3 (1), 10) Celia Aymonier, Frankrike 0.58,7 (2). Øvrige norske: 12) Hilde Fenne, Norge 1.04,3 (2), 13) Marte Olsbu, Norge 1.04,4 (1), 15) Synnøve Solemdal, Norge 1.08,3 (1), 78) Tiril Eckhoff 3.11,5 (6).

– Det var en skikkelig jobbedag. Jeg har ikke begynt å grue meg til løpet i morgen ennå, men jeg gleder meg litt også, sier Tandrevold videre.

Tandrevold hadde aldri vært bedre enn nummer 29 i verdenscupen foran fredagens renn. Den prestasjonen stammet fra sprinten i Khantij-Mansijsk forrige sesong.

Sterk Domratsjeva



Darja Domratsjeva, Ole Einar Bjørndalens ektefelle, startet senere enn mange av de andre favorittene, men fra sent startnummer vant hvitrusseren etter feilfri skyting i Hochfilzen.

– Det var et tøft løp i dette været. Det var en kamp i løypa, men det var en utfordring for alle. Jeg klarte å håndtere utfordringen og er glad for å kjempe i toppen. Det var et godt løp, sier Domratsjeva til NRK.

Fire blant topp 15



Antasasiya Kuzmina og Dorothea Wierer fulgte på andre- og tredjeplass. Bak Tandrevold hadde Norge fire løpere på topp 15: Hilde Fenna på 12.plass, Marte Olsbu ble nummer 13 og Synnøve Solemdal kom på 15. plass.

Hilde Fenne bommet to ganger, men gikk bra i sporet.

– Det var hardt, men digg å gå i snøen, selv om det var tungt å gå forbi folk. Det er et greit løp, sier Fenne til NRK.

Synnøve Solemdal traff på ni av ti blinker. En periode så det ut som hun skulle kjempe om pallen, men hun falt nedover resultatlisten på tampen. Likevel har 28-åringen fått en meget god åpning på sesongen.

– Det er sykt overraskende at jeg er så høyt oppe. Jeg forventer å høre at jeg er nummer 30, men så er jeg nummer to på passeringer. Det har ikke gått opp for meg, sier Solemdal som har hatt trøblete sesonger.

Ny Eckhoff-nedtur



Lørdag venter jaktstart i VM-løypene fra sist vinter.

– Det var veldig bra. Jeg synes skytingen er godkjent. Det er tungt å gå i så mye snø og tunge løyper, men jeg er fornøyd og har et godt utgangspunkt til jaktstarten, sier Olsbu etter 13.plassen til NRK.

For Tiril Eckhoff ble det en ny nedtur. Hun får ikke gå lørdagens jaktsstart etter seks bom og 78. plass.