Svendsen om NIFs pengebruk: – Det ser veldig dumt ut

TRYSIL (VG) Skiskytter Emil Hegle Svendsen (32) er skremt over detaljene som er kommet frem i «festregnskapene» til Norges Idrettsforbund.

– For å si det sånn, jeg er glad jeg ikke er i NIFs sko. Det er en kinkig situasjon å være i. Det virker jo som det har gått litt over styr, og det ser veldig dumt ut, sier Svendsen.

VG møtte trønderen på Trysil i dag hvor skiskytterne er på norsk snø og forbereder seg på sesongstarten. Han liker dårlig det som har kommet frem om idrettstoppenes festbilag de siste årene.

– Når man inviterer sponsorer og andre ledere fra ulike organisasjoner og selskaper så kan du selvsagt ikke ta de med i en «pølsebod», det skjønner jeg meget godt. Men det må jo finnes en grense. Vi ser jo nå at det kanskje var en grunn til at man ville holde de skjult, sier Emil Hegle Svendsen.

– Den er lei



Han hadde gjerne sett at noen av disse pengene hadde blitt brukt til aktiv idrett.

– Jeg tror de fleste utøverne tenker at her er det masse penger som burde vært brukt til nettopp det. Det er mye å bruke pengene på i norsk idrett. Som Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal sa så må man tenke gjennom hva man bruker de pengene til som ikke går direkte til aktivitet, sier Svendsen, og uttrykker et håp om at det blir bedre i fremtiden.

– Jeg tenker umiddelbart på de som står på for frivilligheten og dugnadsånden i idretten, de som selger doruller for å få inn penger til idrettslaget. Så får man se disse sakene som kommer opp om denne pengebruken. Det er en stygg paralell der, for å si det sånn. Den er lei.

– Kroppen lystrer



Her i Trysil snakkes det på skiskytterstadion om en Emil Hegle Svendsen som plutselig er til å kjenne igjen og som har fått gjort det han skal gjøre siden i vår. Helseproblemene, som har plaget ham i flere år, er historie.

– Kroppen lystrer bedre enn det den har gjort de siste fire årene. Men nå får vi se hvor jeg står når sesongen starter. Jeg har lyst til å gjøre det godt allerede fra starten av, sier Hegle Svendsen.

PS! Verken Tarjei Bø eller Tiril Eckhoff er med på den første delen av Trysil-samlingen på grunn av helseproblemer.