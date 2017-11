Norge kan rykke opp til sølv på OL-stafett

To dopingmistenkte, russiske skiskyttere skal opp i avhør foran IOC. Det kan være ende i «godt nytt» for Norge.

På OL-stafetten i skiskyting i Sotsji 2014 tok Russland sølv bak Ukraina, men foran Norge.

Jana Romanova og Olga Vilukhina, som gikk sammen med Olga Zajtseva og Jekaterina Sjumilova for Russland, skal tirsdag opp i IOC-høring om doping foran et panel ledet av Denis Oswald fra Sveits.

– Medaljen skal oppleves der og da. Ellers blir det litt sånn «åja, akkurat ja…». Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om dette, sier Tora Berger, til VG.

Bakgrunn: – Mer enn 1000 russiske idrettsutøvere med i systematisk doping

Hun tok bronse på stafetten sammen med Tiril Eckhoff, Fanny Birkeland Horn og Ann Kristin Flatland.



Romanova og Vilukhina, som også tok sølv på sprinten, er mistenkt for å ha dopet seg på samme måte som Alexander Legkov og Maxim Vylegzhanin ble straffet for nylig. De har mistet sine medaljer fra Sotsji-OL og blitt utestengt fra alle OL i fremtiden.

Les mer: Sterke reaksjoner på Legkov-straffen

Berger husker ikke



Både Vilukhina og Romanova ble nevnt i McLaren-rapporten. De ble suspendert av det internasjonale skiskytterforbundet før julen 2016 som en følge av mistanken.

Et mulig utfall av høringen kan være at de i likhet med Legkov og Vylegzhanin mister sine medaljer. Skjer det rykker Norge opp på sølvplass, mens Tsjekkia tar bronsen.

– Det begynner å bli så mange år siden og jeg er dårlig på navn. Det er vanskelig å rippe opp i noe som skjedde for fire år siden. Jeg har ikke lest om dette før du forteller meg dette heller, sier Berger.

TOK SØLV: Russland tok sølv ved Yana Romanova, Olga Zajtseva, Jekaterina Sjumilova og Olga Vilukhina på stafetten i Sotsji-OL. Førstnevnte og sistnevnte er mistenkt for doping. Foto: Stefan Wermuth , Reuters

– Hadde du mistanke mot noen utøvere mens du var aktiv?

– Jeg levde i den tro at alle jeg konkurrerte mot var rene. Noe annet kan kan ikke tro som utøver. Det er et system som skal fange opp ulovlige ting. Jeg kan ikke mistenke folk for doping. Det blir helt feil fokus. Jeg tenkte på meg selv, svarer Berger med åtte VM-gull og to OL-gull.

Svenskene delte ut leppekrem: Ikke noe med Johaug å gjøre

5. til 7. desember skal IOC avgjøre om Russland får delta i OL i Pyeongchang om tre måneder. Det er mange spor som tilsier at russiske utøvere har blitt systematisk dopet.

Kulturministeren viser: Slik foregår en dopingprøve

Ekspert: Forventet



IOC har utarbeidet to rapporter, Schmid-rapporten og Oswald-rapport (begge på bakgrunn av McLarens rapport i 2016) som man nå ser konsekvenser av.

– Det har blitt annonsert at det vil komme flere saker med enkeltutøvere og sannsynligvis flere som blir utestengt fra OL i all tid. Det er så mye bevis på at det har vært systematisert doping og det er betenkelig om de skal få være med på den internasjonale arenaen, sier Mads Kaggestad, TV 2-ekspert.

Preget Johaug i VG-intervju: – Jeg har blitt fratatt det jeg elsket

Han kan mye om doping. Da han selv var 21 år i 1997 som aktiv syklist fikk han EPO i regi av det internasjonale antidopingsbyrået (WADA) for å finne tester som kunne avsløre bruk.

– Det er ikke så overraskende at det er skiskyttere involvert også ettersom det er en krevende utholdenhetsidretter. Det er bare å forvente at det er skiskyttere i gjengen som blir utestengt også. Hvis to på stafettlaget er bevist dopet, synes jeg de skal miste denne medaljen, sier Kaggestad.

VG-kommentatoren forklarer Legkov-saken:

Vilukhina har også en bronse fra VM i Rupholding i 2012. Russeren la opp i november 2016.

– Alle dopingprøver i min karriere har vært rene. Det gjelder både før Sotsji-lekene, under dem og etterpå. Hvorfor skulle de plutselig regnes som mistenkelige? Jeg forstår det ikke, sa Vilukhina i fjor ifølge NTB.

Romanova har også lagt opp. Hun tok en verdenscupseier i løpet av karrieren.

Les også: Mer enn 1000 russiske idrettsutøvere med i systematisk doping