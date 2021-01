OVERRASKELSESMANNEN: Sturla Holm Lægreid jubler etter triumfen på jaktstarten i Hochfilzen før jul. Foto: Matthias Schrader/AP

Nå bytter skiskytterkometen ut tante og onkel som sponsor

Bare Johannes Thingnes Bø har gått inn mer i premiepenger enn Sturla Holm Lægreid (23) denne sesongen. Nå er suksessen i ferd med å betale seg også på sponsorsiden.

Skiskytterkometen har vært den eneste på herrelandslaget uten en personlig sponsor. Siden det var så vanskelig å skaffe seg sponsor, gikk onkelen og tanten inn og betalte for en plassering på bil og børse.

Nå, etter tre verdenscupseirer og en 2. plass i verdenscupen sammenlagt, signerer 23-åringen nå en sponsoravtale med en av skiskytterforbundets mangeårige samarbeidspartnere.

– Etter saken i NRK har det blitt mye oppmerksomhet. Onkel Ulf (Lægreid) og tante Ane (Heiberg) har gitt beskjed om at sponsorplassen på geværet kan gå til andre. De unner meg andre sponsorer som betaler bedre, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

Nå før verdenscupen fortsetter i tyske Oberhof senere denne uken er sponsoravtalen på plass.

23-åringen hadde egentlig lagt «sponsorjobben» på vent selv etter at han fikk sin verdenscupdebut i mars i fjor.

STOLTE SPONSORER: Slektningene har sponset Sturla Holm Lægreid. «Onkel´U & Tant´A, proud sponsors» har preget våpenet til 23-åringen. Nå er ny sponsor på plass. Foto: AP

– Jeg har forsøkt å selge inn meg selv, men jeg skjønner at man må ha noen resultater å slå i bordet med for å være attraktiv som sponsorobjekt. Etter at jeg fikk mitt gjennombrudd i fjor kom coronaen, og da skjønte jeg at det ikke var så mye å hente. Det var dårlig bruk av energi. Jeg la den jobben død.

Nå er han «hot» som bare det. Og gode resultater gjør at premiepengene renner inn.

VGs oversikt viser at det bare er Johannes Thingnes Bø som har gått inn mer penger av herrene denne sesongen. Verdenscuplederen nærmer seg 900.000 kroner i premiepenger.

– Utrolig mye penger

Sturla Holm Lægreid har tjent 816.000 kroner. På 11 konkurranser. Den - foreløpig - siste seieren kom 19. desember på jaktstart. Han har også vunnet normaldistansen og en sprint denne sesongen.

– Det er jo utrolig mye penger. Det kan jo se ut som jeg har valgt rett idrett, sier 23-åringen og ler godt.

Fortsatt er det slik at tre verdenscupseirer, én fjerdeplass og to 6. plasser i debutsesongen på elitelandslaget gjør at han må klype seg i armen.

– Det er en drøm og helt uvirkelig for meg. Har jeg virkelig tre seirer denne sesongen? Det føles som jeg har hatt min dose flaks og fra nå vil det bare gå nedover. Så er håpet at jeg skal innfri videre og få flere slike perioder, sier bærumsgutten.

PS! Tirsdag reiser skiskytterne til Oberhof. Der fortsetter verdenscupen med sprint for kvinner og menn 8. januar.