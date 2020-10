Kommentar

Når «dyret» slippes løs ...

Av Knut Espen Svegaarden

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Romania 4–0) Mot litt svakere motstand enn smarte serbere, og via et litt mer følsomt laguttak fra Lars Lagerbäck, så fikk vi se at kombinasjonen Martin Ødegaard-Erling Braut Haaland kan prege den internasjonale scene i mange år.

Erling Braut Haaland (20) hadde egentlig ingen spesielt stor dag mot Romania. Mye gikk galt, han bommet på to-tre muligheter han normalt setter. Han så faktisk litt sliten ut der han bommet og bommet.

Det forteller vel egentlig alt om gutten at han likevel scoret tre ... Mulighetene er uante. På sitt beste, når mottak og løp sitter, kommer han til en drøss med muligheter. Han var frustrert mot Serbia, fikk knapt se ballen.

Haaland er et «dyr», et «beist», en spiller som skader deg om du ikke følger med. Og der slet rumenerne ...

Og kombinasjonen Ødegaard-Haaland har vært som en våt drøm for mange som er glade i norsk fotball.

Nå fikk vi se eksempler på at de to stjernene kan spille sammen.

Og da Erling Braut Haaland endelig ble «sluppet løs» mot Romania, en litt enklere motstander også, eksploderte det bare. Haaland så ut som han hadde vært innesperret i en uke, at han hadde sparket i døra for å komme ut ... så kom utløsningen, utblåsningen – og scoringene.

HAT TRICK: Norge rundspilte Romania og vant kampen 4–0. Erling Braut Haaland scoret tre.

To av dem satt opp av Martin Ødegaard, den første et genialt, den andre på blank goal. Før han avsluttet med en kanon. Nå står han med seks mål på seks landskamper. Med et enda mer kompakt lag av spillere rundt seg, så kan Jørgen Juves rekord på 33 landslagsmål faktisk være i fare – om noen år ...

Dette var en viktig seier for Lars Lagerbäck og for alle de spillerne som setter svensken svært høyt: Da må de prestere for å få beholde sjefen sin i fremtiden. Men:

Skal vi følge oppskriften til landslaget i 2020 så blir kampen mot Nord-Irland onsdag skremmende svak. Så opp og ned som dette er, gjør at det er vrient å bli klok på Lars Lagerbäck og co.

Mot Romania var det «opp» igjen, etter «ned» mot Serbia, «opp» mot Nord-Irland og «ned» mot Østerrike. Det er ikke et sånt landslag jeg ønsker meg, et uforutsigbart lag som svinger fra det elektriske til det elendige, enten i kamp for kamp eller innad i kampene.

Stabiliteten savnes. Veldig. Og dette MÅ Lagerbäck få gjort noe med. Du kan ikke skylde på at laget er «ungt», for det er det IKKE. Det er ganske ungt, men de unge har etter hvert mye rutine. Men stabiliteten savnes. Det virker som om Lagerbäck må heve stemmen for å få dem til å heve seg.

Det bør være unødvendig, men kampene så langt de siste to årene tyder på at det er sånn.

Nå kom det en helt annen type motstander til Ullevaal, enn det smarte Serbia var. Romania var ikke veldig gode, for å si det pent. Men de ble også gjort dårligere enn de var. Etter litt start-problemer for det norske laget, tok de over kampen etter 10–12 minutter – og dominerte resten. 4–0 var ikke et mål for mye.

Men poenget er i hvert fall at hvis jobben gjøres mot Nord-Irland på Ullevaal onsdag, så blir det fort en gruppefinale mot Østerrike i november. Og er det noe norsk fotball trenger så er det viktige kamper, store kamper, noe som kan løfte nasjonen. Og det er faktisk mye å spille om her: Vinner Norge sin gruppe, blir det opprykk til «Premier League» i Nations League neste gang, og møter med de beste fotballnasjonene i Europa.

Da må Lars Lagerbäck og teamet hans fortsette med å ta ut riktig lag. De fire som kom inn etter den svake kampen mot Serbia, venstreback Birger Meling, stopper Stefan Strandberg, kantspiller Mohamed Elyounoussi og Mathias Normann på sentral midtbane, gjorde alle en meget god kamp – og hevet det norske laget. Mye faktisk. Meling var nærmest en venstreside alene, spesielt før pause. «Moi» liker jeg alltid at er på banen, han skaper alltid noe. Og smarte Mathias Normann gjorde at Sander Berge løftet seg betraktelig.

Flere av dem var etterlyst mot Serbia også, i forkant. Nå hadde Lagerbäck tatt grep, litt sent for EM-sluttspillet, men bedre sent enn aldri. I Nations League er i hvert fall Norge i det berømte førersetet.

Da kan det være at Lars Lagerbäck får andre spørsmål enn tema «Ståle Solbakken» de nærmeste dagene.

Svensken skal i hvert fall lede Norge ut 2020.

Så får vi se hva som skjer etter den tid.

