Kommentar

Besseberg-saken: ABC i vanstyre

Av Leif Welhaven

ANKLAGES FOR KORRUPSJON: Tidligere skiskytterpresident Anders Besseberg får knallhard kritikk i en fersk granskingsrapport. Her er han avbildet under VM i 2011 i russiske Khanty-Mansijsk. Foto: Magnar Kirknes

Historien om internasjonal idrettsledelse inneholder mange triste kapitler. Dessverre har en av de mest foruroligende en norsk hovedperson.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er viktig å holde tungen rett i munnen hva gjelder saken mot Anders Besseberg, nordmannen som i 26 år var den sterke mannen i internasjonal skiskyting.

Fortsatt vet vi ikke om den korrupsjonssiktede 74-åringen har gjort seg skyldig i noe kriminelt.

Det spørsmålet skal den videre politietterforskningen – og potensielt påfølgende rettergangen – med tid og stunder gi oss svaret på.

Men det vi kan si med sikkerhet, er hvordan Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) under norsk ledelse var et skrekkeksempel på hvordan idrettsledelse ikke skal være.

Den mer enn 200 sider lange granskingsrapporten som nå er lagt frem, etterlater et grundig dokumentert og knusende inntrykk av et regelrett vanstyre.

Lederen av den oppnevnte «External Review Commision», britiske Jonathan Taylor, adresserer sentrale problemer med presisjon:

«Den fullstendige mangelen på grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger for styringen av IBU, betydde at den tidligere IBU-ledelsen var i stand til å operere uten kontroll, uten åpenhet og uten ansvar».

Om vi skal analysere hva det hele handler om, er det viktig å bevare vissheten om sakens to spor.

Økokrim i Norge og politi i Østerrike undersøker korrupsjonspåstandene mot den norske eks-presidenten og den tidligere generalsekretæren Nicole Resch. Kjernen handler om hvorvidt de lovstridig har fått goder i bytte mot å gjøre Russland tjenester, som for eksempel å dekke over doping. Begge nekter straffskyld. Bessebergs advokat, Norbert Wess, avfeide anklagene overfor NRK onsdag.

Kommisjonen er ikke del av politietterforskningen, men har vurdert saken opp mot idrettens regler og etikk, basert på gjennomgang av 70.000 dokumenter og samtaler med 60 personer. Samtidig får politiet tilgang til materialet, der sentrale bevis er sladdet i versjonen som er offentliggjort.

Et av problemene i IBU har åpenbart vært at altfor mye makt har vært konsentrert på få hender. Ifølge rapporten har ledelsen ikke hatt «noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett».

Dette er bare et eksempel i en serie spisse formuleringer om hvordan skiskytingen ble styrt.

Det sentrale spørsmålet handler om relasjonen mellom Besseberg-regimet og Russland over år. Her fremkommer det meget interessant informasjon, både hva gjelder mulige brudd på lovverk og IBUs eget regelverk. Gjennomgangstonen er hvordan Besseberg hevdes å ha favorisert og beskyttet russiske interesser på en måte det ikke finnes en forsvarlig forklaring på.

Blant en rekke eksempler reageres det på hvordan Besseberg banket gjennom at Russland skulle få beholde VM i Tjumen i 2018, midt i dopingkrisen. I tillegg til å bruke dobbeltstemmen skal han ha fortalt styremedlemmene at de kunne bli personlig ansvarlige – og miste hjemmene sine – om russerne ble fratatt mesterskapet.

Men et av de store spørsmålene er hvorvidt Besseberg har mottatt noe fra russisk side i et bytte mot å fremme deres interesser, noe han altså selv benekter. Her ramser rapporten opp luksusklokker, jaktturer og tjenester fra prostituerte som eksempler på det Taylor beskriver som «en rekke ytelser» fra russisk side. Granskerne har ikke tilgang til kontoinformasjon, men stusser likevel over forklaringer Besseberg har gitt politiet om egen økonomi.

Som i flere av de andre sakene som omhandler russisk doping, står ordene til den tidligere laboratoriesjefen i Russland, Grigorij Rodtsjenkov, sentralt for opprullingen. Men i rapporten gjøres det et poeng av bredden i kildetilfanget.

Uansett hva politisaken måtte ende med fremstår det som IBU har et bunnsolid grunnlag for et oppgjør med sin tidligere president. Og i en tid der mange internasjonale særforbund har ulike problemer med styresettet, skal skiskyting virkelig ha ros for at de søker å røske opp i det som var en fastgrodd ukultur.

Dessverre har ikke Anders Besseberg ønsket å samarbeide med kommisjonen, og vi skal selvsagt lytte nøye til hva han måtte ha å si til sitt forsvar i tiden fremover.

Men uavhengig av det strafferettslige, kommer vi ikke unna at en bekmørk del av krisen i internasjonal idrettsledelse nå får et smertefullt oppgjør.

Det gjør vondt – men det er jammen meg på tide. Skiskytterne fortjener bedre enn det de var gjennom i altfor mange år.