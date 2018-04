GULLGUTTER: Fire har nå blitt til to, etter at både Emil Hegle Svendsen (i midten t.v.) og Ole Einar Bjørndalen (i midten t.h.) har valgt å legge opp som skiskyttere. Foto: Fredrik Solstad

Tarjei Bø om Svendsen: – Han som har betydd klart mest

Publisert: 09.04.18 19:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-09T17:08:21Z

Mandag ble det klart at Emil Hegle Svendsen (32) legger opp som skiskytter. Han har betydd spesielt mye for lagkompis Tarjei Bø (29).

– Jeg så pressekonferansen. Det var tøft å se han stå der. Så mye som han har opplevd – da skjønner man at det blir følsomt når han snakker om det, sier Tarjei Bø til VG.

Litt over klokken elleve mandag formiddag bekreftet Svendsen selv at han er ferdig som skiskytter . Det var VG som noen timer tidligere først meldte at han ville gi seg .

– Emil ringte i går kveld. Vi har diskutert det mange ganger i vinter, men jeg visste ikke om beslutningen før i går kveld. Da hadde vi en god prat, forteller Bø.

– Ingenting han ikke har gjort

– Han er nå 32 år gammel. Kunne han holdt på lenger?

– Selvfølgelig kunne han holdt på lenger. Han har mange år igjen hvis han vil. Men det handler ikke om å tyne det lengst mulig. Det handler om å gi seg mens du har glede av det. Så mye han har vunnet – det er ingenting han ikke har gjort. Den karrieren hans er helt rå, sier Bø, og legger til:

– Emil er litt humørutøver. Jeg merker stor forskjell på Emil fra hans beste år. Da hadde han ustoppelig med energi. De siste årene har han hatt litt problemer med helse og magen. Han har alltid vært veldig ærlig med seg selv.

– Hvor mye har han betydd for deg som venn og lagkamerat?

– Han har betydd kjempemasse. Det er han som har betydd klart mest egentlig. Ole Einar har vært et forbilde fra jeg var liten, men Emil har vært en ekstremt nær venn siden jeg kom inn på landslaget. Første gang vi møttes matchet vi umiddelbart. Jeg hadde aldri hatt det så artig på tur og ledd så mye hadde det ikke vært for Emil. Vi er gode lagkamerater og veldig gode venner, og det vil fortsette for alltid, forteller Bø.

– Umulig å erstatte

– Har du noen sportslige minner som peker seg ut?

– Det som er med Emil er at han kanskje er den beste utøveren til å snu nederlag til suksess. Det er mange mesterskap der han har begynt litt dårlig, og så har han fortsatt å male på. Han vinner som regel alltid til slutt. Det som skjedde i Sotsji for eksempel: han hadde gått gjennom hele mesterskapet uten å lykkes, så skjøt han 20 treff på fellesstarten og vant.

– Nå er det to bautaer som har gitt seg på landslaget – blir det Bø-brødrene mot røkla fremover?

– Det blir veldig uvant. Ole Einar og Emil har alltid vært på landslaget. Heldigvis er vi andre som er litt rutinerte i gamet, men det er umulig å erstatte dem sportslig og sosialt. Nå er døren åpen for mange nye utøvere. Håper folk leser avisen og ser at her er det muligheter. Vi vil fortsatt være verdens beste landslag. Nå må vi bare fortsette og gi gass, sier Bø.