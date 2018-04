HVOR ER MÅLSTREKEN: Ole Einar Bjørndalen legger opp. Hva velger Marit Bjørgen og Petter Northug å gjøre?

Alle vonde ting er tre?

kommentar

Publisert: 03.04.18 11:36 Oppdatert: 03.04.18 12:22

De er årtusenets tre største stjerner på bortoverski. Nå kan vi havne i den absurde situasjonen at Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og Petter Northug gir seg omtrent på likt.

Uansett hvor nødvendige de er, er det noe vemodig ved generasjonsskifter.

Og selv om det alltid er melankoli-fremkallende å innse at en epoke er over, er det noe helt, helt spesielt når det er nasjonal-ikonene det er snakk om.

Førstemann ut i det som kan bli en trist trippel, er altså mannen som lenge så ut til å trosse tid og tyngdekraft.

Tydelig preget har han akkurat kunngjort at det er nok, blant annet av helsegrunner, selv om han (selvsagt) egentlig kunne vært motivert til å fortsette.

Ole Einar Bjørndalen.

Den folkekjære egoisten.

Den målrettede ekstremisten.

Mannen som er så glad i å gå på ski med gevær på ryggen , at han tynte treningsdisiplin og vinnervilje til et nivå det ikke finnes maken til.

Da var det i hans hode en naturlig konsekvens å ofre jule- og påskefeiring, for å unngå å forkludre den sportslige satsingen.

I 2016 var det mange som trodde han skulle gi seg, etter å ha trosset elementene i evigheter, og til og med prestert å vinne OL-gull i Sotsji etter fylte 40.

Men nei, da.

Hvorfor ikke gjøre et forsøk på å komme seg til Pyeongchang?

Det er nettopp denne sulten og standhaftigheten som imponerer og inspirerer aller mest med skiskytterkongen.

Nå endte det med en fiaskosesong og en siste OL-drøm som brast, men Bjørndalen skal jammen meg ha for forsøket.

Fremover får han nå mer tid til å være pappa, og til å følge opp skiskytterkona Darja Domratsjeva videre.

Og han kan gjøre det vel vitende om at det sportslige fotavtrykket knapt kjenner noen grenser:

94 enkeltseire i verdenscupen + én i langrenn.

61 OL- og VM-medaljer.

44 NM-gull.

En olympisk medaljefangst som spenner fra 1998 til 2014.

Det er en statistikk til å miste munn og mæle av, og han har i tillegg en fremferd som har skapt ubeskrivelig mye idrettsglede i norske hjem over år.

Nå er spørsmålet om Bjørndalen får følge ut døren av Marit Bjørgen , skidronningen som i vinter passerte 44-åringen fra Simostranda på statistikken over tidenes mestvinnende vinterolympier.

Bjørgen og Bjørndalen har ikke bare medaljefangst og karrierestamina til felles, de er også blant de mest ekstreme eksponentene vi har sett hva gjelder pur kjærlighet til idrett.

Marit Bjørgen har sagt at avgjørelsen skulle komme over påske, så snart får vi vite om ønsket om å få oppleve et siste VM med Therese Johaug kan trigge henne til å forlenge ørlite til, eller om tiden nå er der for å prioritere andre ting.

Dersom hun velger sistnevnte, blir kvinnelangrenn fattigere over natten, for maken til idrettsforbilde skal du lete lenge etter.

Hva så med Petter Northug ?

Etter en kaosvinter, der ingenting gikk veien før et par turrenn på tampen, er det et åpent spørsmål om han har lyst nok til å ofre det som trengs for å komme tilbake, og hvordan det eventuelt skal organiseres.

Per i dag fremstår det vel mer sannsynlig at Northug fortsetter enn at Bjørgen gjør det, men mannen som er kjent for å gå egne veier, er jo ikke veldig forutsigbar.

Hvordan det blir så den dagen vi ikke lenger kan heie frem Bjørndalen, Bjørgen og Northug? Går det utover populariteten og magnetismen til vinteridrettene nordmenn er så lidenskapelig opptatte av?

Heldigvis er nok svaret på det siste spørsmålet et tydelig «nei».

Det er nemlig slik med idrett at det alltid kommer nye, at ingen er uerstattelige og at nye kapitler skal skrives når andre er avsluttet.

Men akkurat nå skal vi glede oss over alt Ole Einar Bjørndalen har gitt oss, samtidig som vi skal sørge litt over at det er slutt.

Takk for alt du har gitt oss, Bjørndalen.

Det har vært en lang og fantastisk fest, som nachspielet ikke ble helt som du hadde ønsket deg.