Overlegen norsk stafettseier i Holmenkollen: – Gåsehud

Publisert: 18.03.18 15:58 Oppdatert: 18.03.18 16:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-03-18T14:58:36Z

HOLMENKOLLEN (VG) Norge utklasset konkurrentene på hjemmebane. NRK-ekspert Ola Lunde mener det norske laget skjøt rekordraskt.

Lars Helge Birkeland , Henrik ’Abée-Lund, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø sikret topp stemning i solfylte Holmenkollen med en helt overlegen stafettseier søndag.

– Jeg tror dette må være de 20 raskeste skuddene, på stående, jeg har sett av et norsk lag, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

– Gåsehud

Norge fikk en drømmestart på stafetten med Birkeland på første etappe: to fulle hus - og den siste serien gjorde han unna på 18 sekunder.

– Det fungerte veldig bra. Jeg er i form og er veldig fornøyd, sa Birkeland til NRK.

L'Abée-Lund, som tok sin første verdenscupseier torsdag, leverte også topp på etappe to, men måtte ha to ekstraskudd for å fylle første skyting, men var iskald på stående og klinket ned alle fem blinkene.

– Jeg fikk gåsehud av å gå langs løypen her, sa L’Abée-Lund til NRK.

– Fikk «kick»

Tarjei Bø brukte ett ekstraskudd på sin første skyting, men skjøt fullt hus på stående og skaffet Norge en luke på over halvminuttet.

Dermed kunne lillebror Johannes trygge seieren på hjemmebane.

– Jeg fikk «kick» av å gå foran det norske publikummet. Jeg brukte det til min fordel når jeg måtte angripe, sa Tarjei Bø til NRK.

– Det er så deilig. Også må vi få takke smøreteamet, de ga oss fantastiske ski, sa han.

Johannes Thingnes Bø avsluttet praktdagen med ti skudd - alle rett i blinken. Han fikk dermed spankulere inn til mål i Holmenkollen, og hadde god tid til å vinke og smile til de norske publikummerne.

– All ære til lagkameratene mine som gjorde sånn at jeg fikk slappet mest mulig av i dag, sa Thingnes Bø til kanalen.

Saken oppdateres!