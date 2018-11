JUBLER FOR SEIER: Tarjei Bø går inn til sesongens første triumf på søndagens fellesstart på Sjusjøen. Foto: Jostein Magnussen

Derfor var seieren så viktig for Tarjei Bø

SJUSJØEN (VG) Tarjei Bø (30) hadde mange gode grunner til å juble for seieren på fellesstarten.

På siste skyting havnet han i duell med lillebror Johannes, og denne gang var det Tarjei som vant duellen og tok seieren.

– Det er viktig å vinne, ikke bare for å vise for andre at du var den beste, men mest for deg selv. Vi driver med en idrett som er veldig mental. De fleste tenker at det er en fysisk idrett, men for meg er det mest et mentalt, psykisk spill for å mestre hele konkurransen. Derfor er det viktig å vise at du er der.

Sist han var i samme situasjon var i OL - da feilet Tarjei Bø ved to anledninger.

- Slike situasjoner kommer du ofte i, men det gjelder å mestre de. Det klarte jeg ikke i OL da jeg hadde sjansen to ganger og bommet. Det er ingen kul opplevelse, og det er det som er essensen i idretten, å mestre de situasjonene. Det gjorde jeg i dag, og på en måte som jeg ikke har kjent på flere år, hvor jeg ikke enser noen rundt meg, sier Bø.

Han fikk ikke med seg hva lillebroren gjorde på standplass da fellesstarten skulle avgjøres.

– Å være i den modusen er det alle drømmer om. Der har ikke jeg vært på to-tre år, tror jeg, sier storebror Bø.

Thingnes Bø skjøt seg bort

I mål var han 12,3 sekunder foran Benedikt Doll og 13 sekunder foran Benjamin Weger etter 20 treff på fire skytinger.

Johannes Thingnes Bø var misfornøyd med 4. plassen. Tre bom ble én for mye til å vinne i dag.

At storebror satte lillebror på plass passet utmerket med foreldrene blant «heiagjengen».

– Det er jo fortsatt han som setter standarden, og da er det kult å vise at du blir å være med. Men det er jo greit å vinne når foreldrene våre er her, at de fortsatt har lyst å snakke med meg og ikke bare Johannes, sier Tarjei Bø og ler.

– I dag kom de på at de hadde en sønn til. Det var en bra påminnelse om den fortapte sønn, humrer storebror Bø.

Topp 10 på fellesstarten 1. Tarjei Bø

2. Benedikt Doll + 12,3

3. Benjamin Weger + 13

4. Johannes Thingnes Bø + 15,9

5. Lars Helge Birkeland + 21,5

6. Sindre Pettersen + 30,5

7. Philipp Horn +39,3

8. Arnd Peiffer +39,9

9. Erlend Bjøntegaard + 40,3

10. Sivert Guttorm Bakken + 44,6