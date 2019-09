STAFETTGULL: Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen jubler for OL-gull på stafetten i 2010. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagkameratene hyller utøveren og mennesket Hanevold

Emil Hegle Svendsen (34) trekker frem den gode latteren når han tenker på sin tidligere kollega Halvard Hanevold (49), som døde hjemme i Asker tirsdag.

For mindre enn 10 minutter siden







– Halvard var en fantastisk idrettsutøver, lagkamerat og menneske. Han var ikke redd for å gå sine egne veier og jobbet steinhardt for sine mål. Jeg husker den smittende latteren og det gode humøret, det var alltid god stemning der hvor Halvard var. Tankene mine går til hans familie, skriver Svendsen i en SMS til VG.

les også Minneord om Halvard Hanevold: Smilet festet seg for alltid

Hanevold og Svendsen gikk henholdsvis første og tredje etappe da Norge tok OL-gull på skiskytterstafetten i Vancouver i 2010. Tarjei Bø og ankermann Ole Einar Bjørndalen var de to andre på laget.

– Helt ufattelig

Stafettgullet i 2010 var Hanevolds siste av i alt 22 medaljer i VM- og OL-sammenheng. Det første gullet kom allerede i 1995 under VM i lagkonkurransen i Anterselva.

I løpet av en lang og innholdsrik karriere ble Hanevold kjent med «alle» i skiskyttermiljøet, og han har stått øverst på pallen med en rekke av våre største profiler. Individuelt er OL-gullet fra normaldistansen i Nagano i 1998 det største.

– Det er helt ufattelig. En mann på 49 år, det skal ikke skje. Jeg tenker først og fremst på familien, kona og de to barna, det er helt forferdelig, sier tidligere skiskytterkollega Egil Gjelland til VG.

De var lagkamerater i over ti år, og sammen vant de blant annet stafettgull under OL i 2002 og VM-gull i stafett i 2005. De vant også lagkonkurransen under VM i skiskyting i 1998.

les også Halvard Hanevold (49) er død

– Han var en fantastisk person, som alltid var forberedt og utrolig hardtarbeidende. Det er det som brenner seg fast. Hadde han et mål som skulle nås, ble det gjort med plan og kløkt. Det var ingenting som stoppet ham. Men det var også mye moro rundt ham, og han var veldig hjelpsom. Det har vært en ære å være på lag med ham i så mange år, sier han og fortsetter:

– Han var ikke bare en stor idrettsmann, men en stor mann. Jeg har ikke et eneste negativt ord å si om ham. Når jeg tenker på navnet Halvard Hanevold, så blir jeg glad inni meg. Men ikke i dag selvsagt, sier Gjelland.

STAFETTGULL 2002: Frode Andresen, Halvard Hanevold, Ole Einar Bjørndalen og Egil Gjelland med gullmedaljene sine etter medaljeseremonien i Salt Lake i 2002. Foto: Tor Richardsen

Han er nå er landslagstrener for skiskytterjentene i Tsjekkia, og fikk sjokkbeskjeden på telefon under samling i Anterselva. Han forteller at de to fortsatte å ha kontakt, også etter at han selv ble trener.

- Vi gikk x-antall runder på ski sammen også etter dette. Da drøftet vi alle slags mulige historiske ting og skiskyting, ikke minst. Siste gang vi møttes var under verdenscupen i Holmenkollen i mars og gikk en runde før jeg skulle på standplass som trener, og han skulle kommentere for NRK.

Publisert: 03.09.19 kl. 21:26







Mer om