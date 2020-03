TOMME TRIBUNER: Slik så det ut i Kontiolahti da Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade kjempet om verdenscupen sammenlagt. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Kommentar

Skammens bomskudd

Hvorfor i alle dager gjennomføres verdenscuprenn i skiskyting?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

Det er en klype seg i armen-opplevelse, og ikke av den hyggelige sorten, at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) valgte å la verdenscuprenn i Finland bli gjennomført denne lørdagen.

I en tid der samfunn stenges ned, liv og helse prioriteres og kampen mot viruset trumfer alt, er styrkeforholdet mellom Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade av usedvanlig underordnet interesse.

Men der utsettelser og avlysninger er temaet overalt, valgte altså IBU å kjøre på.

les også Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt etter skytedrama

Hva er det for slags verdisyn?

Hva er det for en prioritering?

Hva er viktig og mindre viktig her i verden?

Forstå valget den som kan. I en ideell verden hadde utøverne boikottet denne tonedøve avgjørelsen.

Argumentet om at det ikke var over 500 personer til stede har ikke lengre særlig kraft, og det er faktisk vanskelig å se en eneste god grunn til at dette ble arrangert.

Uansett hvor mye penger og prestisje som ligger i potten.

Uavhengig om det stod sånn eller slik til i verdenscupen før start.

Dette sender en signaleffekt ut som ikke er skiskyting verdig, om hvilke hensyn som settes først.

les også NFF vil utvide overgangsvinduet: – Flere klubber kan komme i en ekstrem situasjon

Aktiv idrett er rett og slett ikke viktig akkurat nå, i en tid der det kjempes febrilsk for å hindre spredning av coronaviruset.

Om det ikke hadde vært for at situasjonen er så ytterst alvorlig som den er, hadde det vært mulig å trekke litt på smilebåndet over hvor mye det er mulig å bomme. Dersom man er bekymret for hensyn til sponsorer, er vel også det helbom?

Den omdømmemessige effekten av kritikken IBU berettiget nå mottar, er vel noe næringslivet ikke synes det er kjempestas å ha logoen sin knyttet opp til i løypene i Finland.

Det som er synd i det hele, er at utøverne ikke har en sterkere stemme her, for her burde det rett og slett vært aksjonert. Uansett hvor mange som var på stadion snakker vi om en lite heldig signaleffekt her, og det utløses logistikk og forflytninger av det som skjer i løypene.

les også Morten Thorsby corona-smittet: – Jeg er ved godt mot

Dessuten kan man lure på den logiske sammenhengen i å gjennomføre lørdag og avlyse søndag. Dersom IBU mente alvor med å ta viruskampen seriøst, holder det ikke med at «vi må bare skynde oss og fullføre den individuelle verdenscupen først»-tanker.

Den opprinnelig planlagte avslutningen i Holmenkollen blir det riktignok ikke noe av, men det samme burde åpenbart vært tilfelle med Kontiolahti.

Og det er bare ikke til å begripe at skiskytterledelsen kunne ta de valget de landet på.

PS! Johannes Thingnes Bø vant visst verdenscupen, forresten.

Publisert: 14.03.20 kl. 16:39

Fra andre aviser