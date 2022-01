TØFF DAG PÅ JOBBEN: Johannes Thingnes Bø tok annenplassen i Anterselva, men etter den solide ledelsen han hadde, ble det en nedtur.

Thingnes Bø skjøt bort seieren i OL-generalprøven

Johannes Thingnes Bø (28) så ut til å være på vei mot sesongens andre seier, men bomskuddet på siste skyting ble kostbart. Og på den siste runden, i den siste individuelle øvelsen før OL, ble han parkert.

Av Yngve Gjerde

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stryningen hadde en ledelse på ti sekunder ned til tyske Benedikt Doll inn til standplass før den siste og avgjørende skytingen, men Thingnes Bø bommet på det aller siste skuddet mens Doll skjøt fullt hus, og gikk ut med en ledelse på syv sekunder.

Da tenkte man at «dette kunne Thingnes Bø fint ta», men tyskeren regelrett parkerte Thingnes Bø.

På den siste rundens første sekundering mer enn doblet han ledelsen til Thingnes Bø, og til slutt var stryningen 31 sekunder bak tyskeren i mål. Det ble imidlertid en andreplass, som er en opptur etter flere svake prestasjoner denne sesongen.

– Jeg hadde trodd han skulle ta Doll, men gir nok litt opp når han ser han ikke tar det raskt, sier tidligere skiskytter Liv Grete Skjelbreid i NRKs studio.

– Han nærmer seg storformen, men det var nok skuffende ikke klare den seieren der, sa NRKs Ola Lunde.

Det ble tre bom på Thingnes Bø, som fortsatt bare har vunnet ett individuelt renn denne sesongen.

Den ene seieren kom i franske Annecy for litt over en måned siden. Til tross for at Thingnes Bø ikke har levert på det nivået vi er vant til denne sesongen, ga han VG klar beskjed tidligere i januar:

– Tro meg, OL blir bra!

Sturla Holm Lægreid tok tredjeplassen, ett minutt og 28 sekunder bak seirende Doll. Det var han selv glad for.

– Jeg er strålende fornøyd. Det er deilig å få den siste pallplassen, selv om de to andre er for sterke, sier Lægreid til NRK.

Sivert Bakken leverte et godt renn og endte på 5. plass.

Tarjei Bø endte på en 13. plass etter seks bomskudd, mens Vetle Sjåstad Christiansen endte på en 14. plass etter en tung dag i sporet.

Filip Fjeld Andersen endte på 27. plass.

Søndag er siste sjanse til å finpusse OL-formen for de norske skiskytterne. Da er det stafett i Anterselva. OL-ilden tennes 4. februar, mens skiskytternes første øvelse i lekene kommer dagen etter.