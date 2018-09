BYTTER NASJON: Jekaterina Sjumilova, her i aksjon i OL i 2014, er blant dem som nå bytter fra Russland til Moldova i skiskyting. Foto: ODD R. ANDERSEN / AFP

Russiske skiskyttere bytter til andre nasjoner

SKISKYTING 2018-09-10T17:09:29Z

Mens russisk skiskyting er rammet av en dopingskandale, vil nå minst syv kvinnelige skiskyttere bytte land. De vil representere andre tidligere sovjetrepublikker. En av dem er sølvvinner fra OL.

Publisert: 10.09.18 19:09

Ifølge russiske medier har i alt syv kvinnelige skiskyttere på høyt nivå, til dels unge talenter, valgt å bytte nasjon som de vil representere. Dette gjelder:

* Jekaterina Bekh, Anastasia Rasskazova og Oksana Moskalenko, som alle har russeren Ilja Lopukhov som trener, er i ferd med å gå over til Ukraina.

* OL-toer Jekaterina Sjumilova, sammen med Pavla Magasejeva, Anastasija Tolmatsjova og unge Aljona Ladygina, ønsker alle å gå for Moldova.

– Slik var det ikke i min tid som skiskytterpresident. Da var det ingen som forsvant, sier den kontroversielle skiskytterlederen Aleksander Tikhonov til Sovjetskij Sport.

Sjumilova tok OL-sølv i stafett i Sotsji i 2014. Alle de tre andre på dette laget, Jana Romanova, Olga Zajtseva og Olga Vilukhina, har senere blitt diskvalifisert fra Sotsji-lekene av IOC på grunn av doping.

– Det gjør ingenting at Sjumilova forsvinner. Hun kommer ikke med på landslaget. Det er ikke noe problem, fastslår den nåværende skiskytterpresidenten, Vladimir Dratsjov, til nyhetsbyrået Tass.

Russisk skiskyting er utestengt fra det gode selskap i det internasjonale skiskytterforbundet IBU, som på sin kongress sist helg stemte over en mulig gjenopptagelse av Russland som fullverdig medlem. Kongressen sa nei.

VG kunne i helgen fortelle at ytterligere 60 russiske skiskyttere står på listen over mulige dopingtilfeller som WADA har oversendt IBU. Opprinnelig var det 65, og IBU har opprettet sak mot fem av dem.

– Jeg synes det er håpløst at de får lov til å skifte fra et land til et annet – uten karantenetid, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– IBU burde ta tak i dette og innføre karantenetid.

– Hvorfor gjør disse løperne dette?

– Det er ikke så lett å være nummer ti i skiskyting i Russland. Det er mange gode løpere og vanskelig å få plass på representasjonslaget. Det har nok også med hvilke regioner de kommer fra. Enkelte regionen, som Khanty- Mansijsk, kan tilby løperne gode betingelser, andre gjør ikke det.

Også den mannlige toppløperen Aleksej Slepov – som er vraket fra landslaget – skal ha vurdert å bytte til Moldova eller Hviterussland, men valgt å fortsette med det russiske flagget på brystet. Slepov er en del av et lokalt team i St. Petersburg og har blitt lovt av landslagsledelsen at han skal få konkurrere på lik linje med landslagsløperne om en plass på verdenscuplaget, melder Komsomolskaja Pravda .

Anastasia Kuzmina, som er søster til Anton Sjipulin, skiftet for ti år siden til Slovakia, da hun ikke fikk tillit på det russiske landslaget. Darja Domratsjeva representerte som ungdomsløper Russland, men da foreldrene flyttet til Minsk, skiftet hun til Hviterussland.