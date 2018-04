UTMERKELSE: Mikhail Prokhorov fotografert i forbindelse med at han fikk en utmerkelse utdelt av president Vladimir Putin i Kreml. Foto: ALEXEI NIKOLSKY / RIA-NOVOSTI

Varsler hevder: Russisk skiskytterpresident betalte for taushet

Publisert: 12.04.18 19:35

Varsleren Grigorij Rodtsjenkov hevder at mangemilliardæren Mikhail Prokhorov betalte en dopingtatt russisk skiskytter «millioner av rubler» for hennes taushet rett før Sotsji-OL.

Det kommer frem i varslerens forklaring til Schmidt-kommisjonen. Prokhorov var på den tiden president i det russiske skiskytterforbundet.

Anders Besseberg, den norske presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet, etterforskes for å ha mottatt penger av russerne for å skjule doping. Ifølge den franske avisen Le Monde skal Besseberg ha fått penger for å «forsvare russisk skiskytings interesser».

Saken gjelder Irina Starykh, som ble tatt for EPO-bruk rett før OL i Sotsji. Både hun og Prokhorov benekter påstandene fra Rodtsjenkov. Mangemilliardæren har også truet med å gå til rettssak mot varsleren, som for tiden bor på hemmelig adresse i USA.

I den skriftlige forklaringen, som VG har fått tilgang til, heter det i en fotnote:

– Jeg hørte fra Rodionova (Irina Rodionova, en av sjefene ved et russisk toppidrettssenter) at Starykh hadde tenkt å uttale at Stasik (legen Stanislav Dimitriev) hadde rådet henne til å injisere seg med EPO mens hun trente i utlandet. Rodionova fortalte meg at Mikhail Prokhorov, president for det russiske skiskytterforbundet, betalte Starykh millioner av rubler for hennes taushet.

Avsløringen av Irina Starykh passet ekstremt dårlig for russerne, fordi dette var rett før lekene i Sotsji skulle starte. Starykh var tatt ut på OL-laget.

Til Tass har Irina Starykh benektet påstandene fra varsleren:

– Uttalelsen fra Rodtsjenkov om at jeg fikk penger fra Prokhorov er løgn. Jeg fikk ingen penger fra Prokhorov, sa Starykh til Tass i vinter.

Mikhail Prokhorov har også benektet at han betalte Starykh. I en uttalelse har han hevdet at Rodtsjenkovs påstander er «fullstendig nonsens» og basert på «helt uansvarlige rykter».

Til Tass kalte han i vinter avsløringen av russisk doping for «terror mot våre idrettsutøvere», og han fastslo også:

– Laget vårt var rent i Sotsji-OL. Det er jeg sikker på. Absolutt. 150 prosent.

Mikhali Prokhorov er ifølge det amerikanske tidsskriftet Forbes god for over 70 milliarder kroner og er Russlands 13. rikeste. Han eier blant annet Brooklyn Nets i NBA, og Prokhorov har tidligere også stilt som presidentkandidat i Russland.

Ifølge Russia Today har skiskytterne Olga Zaitseva, Yana Romanova og Olga Vilukhina gått til sak mot Rodtsjenkov - støttet av mangemilliardæren. De tre kvinnene, som alle er omtalt i varslerens forklaringer, krever 10 millioner dollar (77 mill. kroner) hver i oppreisning for at han har ødelagt deres karrierer.

Varsleren Rodtsjenkov fortalte i desember til VG hva som gikk «galt» da flere av Russlands beste skiskyttere testet positivt i 2009:

– Russiske utøvere brukte den gang en form for EPO som var vanskelig å avsløre. En av de viktigste kildene til hemmelig EPO for OL-utøverne var Stanislav «Stasik» Dmitriev, en distributør av doping, forklarte Rodtsjenkov i en post.

– Hans versjon av EPO var modifisert ved å fjerne sialinsyre, noe som gjorde at det var nesten umulig å oppdage EPO som følge av de strenge kriteriene WADA har. Men antallet utøvere han skulle levere til, vokste raskt, det gikk utover kvaliteten på EPO-en, noe som fikk alvorlige konsekvenser, hevdet varsleren.

PS: En million rubler tilsvarer omtrent 125 000 kroner.

