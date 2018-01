SØRGER: Frode Andresen og Gunn Margit Andreassen mistet sin sønn 1. januar. Foto: Privat / NTB scanpix

Gunn Margit Andreassen: – Når et friskt barn dør plutselig, så berører det alle. Vi har fått merke det.

Publisert: 23.01.18 16:23

Gunn Margit Andreassen (44) er rørt av all støtten skiskytterforeldrene har fått etter at sønnen David (13) døde for drøyt tre uker siden.

– Jeg tenker at det er rørende med all støtten vi har fått fra alle hold, sier den tidligere skiskytterstjernen til VG.

– Støtten har kommet både fra idrettsvenner, som vi kjenner godt, men også fra folk som vi ikke kjenner så godt.

– Det er ingen tvil om at når et friskt barn dør plutselig, så berører det alle. Vi har fått merke det. Vi føler at alle har brydd seg veldig og tenker veldig på oss.

Ringerikes Blad og Dagbladet har også intervjuet Andreassen i etterkant av sønnens begravelse.

Det var 1. januar at Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen mistet sin eldste sønn David. Foreldrene var i verdenstoppen i skiskyting på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Andreassen forteller at det har vært minnestund på Haugsbygd ungdomsskole og begravelse for sønnen.

– Begravelsen var veldig fin. Presten var fantastisk. Hun heter Marie Lyngseth og fortalte så fint om hvordan David var. Det var en fin begravelse, når det først er som det er. Det var en verdig avskjed med sønnen vår.

– Hvordan klarer dere å takle sorgen?

– Det er et godt spørsmål, men det blir å ta et steg av gangen, en dag av gangen - og gjøre hver dag best mulig.

– Vi bestemte oss for å komme inn i hverdagen igjen, med jobb og skole, gjøre alt så normalt som mulig. Det er det beste for oss.

– Hvorfor?

– Fordi jeg tror det er mye bedre enn å sitte hjemme og tenke på det triste som har skjedd.

– Hvordan var minnestunden på skolen?

– Skolen har vært fantastisk. Både ungdomsskolen som David gikk på, og også til brødrene Nicolai (9) og Elias (7). De hadde en egen minneprotokoll som elevene kunne skrive i. Det var veldig fint.

– Jeg føler at vi har fått all den hjelp som vi burde få, fra alle hold. Fra arbeidsplass, skole, kommune, prest, helsevesenet. Alt har vært utrolig bra, sier Gunn Margit Andreassen, som selv jobber som eiendomsmekler.

– De har vært veldig flinke her på Hønefoss. Det har vært rørende å se. Det kunne ikke ha blitt bedre.

Hennes skiskyttervenninner har tidligere sagt til VG at dødsfaller er «uvirkelig».

– Jeg er helt enig. Det er sånn som ikke skal skje. Uvirkelig. En kan ikke forstå det.

– Når en tenker etter: han var så frisk og rask. Han spilte fotball og var i god form. Det var aldri noe som vi tenkte på. Dagene før og på nyttårsaften - det var umulig å se noe som helst signal. Alt var helt som vanlig. Det er veldig rart.

Skiskytterforeldrene Andreassen og Andresen har tidligere fortalt at deres sønn fikk påvist svak epilepsi for fire år siden, men at det ikke hadde artet seg som noe stort problem. David er obdusert, men det vil ta tid før resultatet kommer.

Familien feiret nyttårsaften, og alt var som normalt den kvelden. Morgenen etter ble 13-åringen funnet død i sin egen seng.

– Han levde et helt normalt liv. Fotball var det store i livet hans. Det var fotball sammen med lagkamerater i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom FIFA-spill i sofaen eller fotball i stua med softball. Real Madrid var laget hans, fortalte foreldrene i en pressemelding få dager etter dødsfallet.

Når VG spør om hvordan brødrene blir tatt vare på, svarer Gunn Margit Andreassen:

– Kameratene til Nicolai og Elias tar seg ekstra av dem. De har vært mye sammen med kameratene den siste tiden. Det blir litt ekstra tid til å leke og sånn.