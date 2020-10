SMØRER SOM NORMALT: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø kan fortsatt ha fluor under skiene den kommende sesongen. Foto: Jostein Magnussen

Utsetter fluorforbudet i ett år: - Ikke noe alternativ

Det internasjonale skiskytterforbundet klarer ikke å få ferdig testutstyret i tide. Dermed utsetter man fluorforbudet i ett år.

Forbudet mot fluor skulle tre i kraft allerede denne sesongen.

— Vi har en plikt til å beskytte utøverne og sørge for at konkurransene blir rettferdige. Siden det er så kort tid til sesongstart og testapparatet ikke oppfyller de krav vi stiller, må vi utsette fluorforbudet, sier IBU-president Olle Dahlin i en pressemelding.

Skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre håper man tar lærdom av den prosessen som man har valgt å kjøre fra IBU og det internasjonale skiforbundet, FIS.

– De kan ikke holde informasjonen for seg selv. Her må vi jobbe sammen. De må involvere oss og andre fagmiljøer slik at dette skal bli et solid system. Det sa vi i november i fjor, og skal forbudet bli vellykket til neste år må vi involveres nå, sier Dahl Fenre til VG.

Han er klar på at smørerne også ønsker et fluorforbud.

– Det er jo ikke bra at det blir en utsettelse, men akkurat nå fantes det ikke noe alternativ. Dette var det eneste fornuftige å gjøre, sier smøresjefen.

FIS og IBU har samarbeidet om testutstyret som ikke ble klart, og FIS skal diskutere problematikken senere i dag.

Prototypen er fortsatt ikke klar og det trengs ytterligere testing, innrømmer IBU.

Det internasjonale skiskytterforbundet sier det planlegger et seminar med smørerne på tampen av den kommende sesongen for å introdusere det nye systemet.

