Thingnes Bø lekte seg i Holmenkollen og hysjet mot publikum: − Jeg blir rørt

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bø (29) lekte seg på hjemmebane og tok sin 18. seier for sesongen. Ved fjerde skyting tok han seg god tid - og hysjet mot publikum før siste skudd.

På jaktstarten satte han 19 av 20 skudd, men før det siste ba han tilskuerne om å tie.

– Jeg lå i senga tidligere i dag og tenkte at om jeg skulle lede på slutten her: Hva kan vi finne på? Det eneste som sto i hodet mitt var om jeg skulle sette fire skudd, for da visste jeg at jeg kom til å vinne. Jeg visste at jeg kom til å bli litt nervøs, men det var et godt skudd på den siste og en god serie, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg blir rørt, sier showmann-kollega Petter Northug på TV 2s direktesending.

Ved mållinja bukket Thingnes Bø foran Kong Harald og resten av publikum i Holmenkollen. Han gikk i mål 32 sekunder foran franske Quentin Fillon Maillet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre.

Stryningen startet med 24 sekunders forsprang etter torsdagens renn i Holmenkollen, og gjorde det aldri spennende på hjemmebane.

Da svenske Martin Ponsiluoma bommet på tre av fem ved første skyting, ble det lite konkurranse for verdenscupvinneren i løypene. Ponsiluoma gikk ut som nummer to fra start, 24 sekunder bak Thingnes Bø.

– Da er det over, konkluderte TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen etter svenskens grove bommer.