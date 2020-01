SEIERSKYSS: Johannes Thingnes Bø får et seierskyss av kona Hedda etter seieren på fellesstarten i Holmenkollen i mars i fjor. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Thingnes Bø og kona fikk en gutt

Johannes Thingnes Bø (26) og kona Hedda Dæhli Bø (26) er blitt foreldre.

Skiskytteren hoppet av verdenscupen før jul for å være hjemme sammen med kona den siste måneden før fødselen.

Tirsdag ble Thingnes Bø og Hedda Dæhli Bø foreldre til en liten gutt. Alt skal stå bra til med mor og baby. Det bekrefter Thingnes Bø selv overfor VG.

I dag ble de nybakte foreldrene gratulert på direkten av NRKs skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen. Han er på jobb i tyske Ruhpolding hvor sprinten arrangeres - uten Johannes Thingnes Bø. Han er fortsatt hjemme i Oslo etter konas fødsel.

Thingnes Bø fridde til kjæresten før jul i 2017 og de to ble mann og kone i juni 2018. De to har gledet seg utrolig mye til å få barn og starte familielivet - selv om det kan by på utfordringer for en toppidrettsutøver som har rundt 200 reisedøgn i året.

– En gave å bli far

– Da vi begynte å snakke om å få barn var vi selvfølgelig klar over at det kunne bli noen utfordringer siden aktive utøvere har veldig mange reisedøgn. Ønsket om å starte familielivet var så stort at eventuelle utfordringer det måtte føre med seg, ville være verdt det. At Johannes nå står over noen verdenscuprenn for å få med seg fødselen, er gjennomtenkt og veloverveid. Det er en gave å skulle få oppleve å bli far, ikke et offer. Vi gleder oss utrolig mye, begge to, sa Dæhli Bø til VG nylig.

Johannes Thingnes Bø sto over verdenscuprennene i Oberhof forrige uke og også sprint, jaktstart og stafetten i Ruhpolding denne uken går uten 26-åringen. Men mye tyder på at han stiller til start i slovenske Pokljuka i neste uke.

Her skal det gås både normal, fellesstart og mix-stafetter i det som blir siste verdenscup før VM i Anterselva i midten av februar.

