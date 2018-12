MORO MED NY SEIER: Trener Siegfried Mazet (t.v.), Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø morer seg etter premieutdelingen på søndagens jaktstart. Foto: Jostein Magnussen

Slik skal Thingnes Bø tukte Fourcade

POKLJUKA (VG) De vant 17 av 22 verdenscuprenn sist sesong. Nå leder Johannes Thingnes Bø 2–1 over Martin Fourcade etter en fantastisk helg i Pokljuka.

Dobbeltseieren på sprinten og jaktstarten gjør at Thingnes Bø reiser til Hochfilzen som leder av verdenscupen. Det er også det store målet, å kopiere broren Tarjeis bragd fra 2010/2011-sesongen.

– Jeg tror ikke det skjer i år at det bare er Fourcade og jeg som vinner. Jeg tror det blir flere utskiftninger i toppen. Tarjei (Bø) ser ut til å bli en tøff utfordrer, sier 25-åringen til VG.

Han tror Martin Fourcade vil slå tilbake raskt etter en blandet uke her i Slovenia. Franskmannen vant normaldistansen, ble nummer 24 på sprinten og brøt søndagens jaktstart etter å ha skutt seg bort.

– Han gikk nok «all in» på jaktstarten, og så kom han hverken oppover eller nedover på listen, så da ga han sikkert opp.

Thingnes Bø vant åtte verdenscuprenn sist sesong og var på pallen i like mange. Fourcade var på podiet 20 av 22 ganger, og ni ganger sto han øverst. Resepten for å «ta» Fourcade i år er denne:

– Jeg må gå minimum ett sekund raskere enn han, skyte like fort og like bra. Da tar jeg han. Men Fourcade er jo tilnærmet perfekt på det meste – vanligvis i hvert eneste renn. Jeg vinner ofte når han feiler, men det er veldig sjelden, så dermed må jeg basere meg på gjøre alt perfekt i hvert eneste renn, sier Thingnes Bø og fastslår at han er ikke «avhengig av at Fourcade skal feile».

– Nei, jeg mener at når vi begge er på vårt beste så slår jeg han.

Med en så tøff konkurranse handler det om å være god gjennom en hel sesong.

– Konkurransen mellom oss er knallhard. Hadde en av oss sluttet ville det blitt enkelt for den som var igjen å vinne – i hvert fall slik det var i fjor.

– Tror du en gjentagelse av forrige sesong med åtte seirer, fire annenplasser og fire tredjeplasser holder til å ta «kula» denne gang?

– Det kan det gjøre, men ikke hvis han gjør det samme som sist sesong. Jeg vet jo at med den sesongen der så kunne jeg ha vunnet verdenscupen i alle andre idretter. Prestasjonen i seg selv er god nok, men det var én som var bedre.

Johannes Thingnes Bø lar seg motivere av konkurransen.

– Du må ha A på eksamen, du skal opp mot den beste og mest komplette. Det er aldri lett å slå enerne i den idretten du holder på med, det er utfordringen. Stabilitet er nøkkelen. Vi er stabile begge to, men han er hakket mer stabil. Der har du forskjellen.

Tarjei Bø, som drar fra Pokljuka med selvtillit etter en 4. plass og to 6.-plasser, sier dette om den tøffe duellen mellom broren og Martin Fourcade.

– Sesongen i fjor var ekstremt bra, det er vel ingen som har vært nærmere Fourcade de siste fem årene. Prestasjonen var isolert godt nok til å ta ham, men det var en som var hakket bedre.

– Vi fikk ikke fred for hverandre. Det gjorde at vi skjerpet oss, noe begge tjente på. Vi profitterte på hverandres suksess og ble bedre begge to, fastslår Johannes Thingnes Bø.

Thingnes Bø vs. Fourcade Dette var pallplasseringene i verdenscupen til de to konkurrentene sist sesong:

Johannes Thingnes Bø: 8–4–4

Martin Fourcade: 9–8–3