Thingnes Bø avviser press: – Jeg kan fortsatt ta fire medaljer

Publisert: 11.02.18 13:51

SKISKYTING 2018-02-11T12:51:40Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (24) var favoritt på sprinten, men endte på 31. plass. Han avviser at han ikke taklet presset.

– Jeg var en av flere som ikke taklet vinden i dag, men jeg følte ikke på noe press. I dag har jeg vært rolig, og siste døgnet har jeg følt meg veldig bra og hatt kontroll på situasjonen. Uansett kan det hende at jeg sitter igjen med to, tre og fire medaljer, sier Thingnes Bø.

Emil Hegle Svendsen - på en skuffende 18. plass i dag - mener sprinten viser hvor stort «trykk» det er på gullfavorittene Thingnes Bø og Martin Fourcade.

– De lever med et voldsomt press som så store favoritter. Begge har vært på pallen i nesten samtlige løp denne sesongen og i dag er de ikke det. Jeg kan ikke se for meg noe annet enn at det er nervene som spilte de et puss når begge skyter tre bom på første liggende i det første OL-løpet.

Thingnes Bø har vunnet åtte av 15 verdenscuprenn og har ytterligere fire pallplasser denne sesongen. Under OL-åpningen klarte han ikke å leve opp til forventningene og endte på 31. plass etter fire bom.

Fakta Resultatliste 1. Arnd Peiffer (0) 23:38,8

2. Michal Krcmar (0) +4,4

3. Dominik Windisch (1) +7,7

4. Julian Eberhard (1) +8,4

5. Erlend Bjøntegaard (2) +17,4

6. Benedikt Doll (1) +17,6

7. Simon Schempp (1) +21,4

8. Martin Fourcade (3) +22,1 ... 13. Tarjei Bø (2) +33,7 18. Emil Hegle Svendsen (2) +45,0 31. Johannes Thingnes Bø (4) +1:12,7

Før OL var 13. plass det norske håpets svakeste plassering for sesongen.

– Ikke nerver

Mandag er det jaktstart hvor han har et dårlig utgangspunkt - 1:12,7 bak Arnd Peiffer som vant. Heller ikke den andre store favoritten Martin Fourcade innfridde. Han ble nummer åtte etter tre bom.

– Det var ikke nerver eller forhold som tar meg. Jeg har hatt en god plan, men det gikk ikke veien. Jeg hadde forhåpninger om medaljer. Det er en kjedelig dag, men det er nye muligheter i morgen, sier 24-åringen fra Stryn.

Videre venter det også 20 kilometer, fellesstart og to stafetter utover OL.

– Han er en rå idrettsmann og reiser seg fort, lover storebror Tarjei Bø og spår at Thingnes Bø fortsatt kommer til å ta sitt første OL-gull.

Inspirert av langrennsgutta

– Jeg kan ikke være sikker på noe, men det er tidlig ennå og det kommer flere muligheter. Jeg håper det går bra, sier Thingnes Bø.

Han lot seg inspirere av langrennsgutta som tok de tre øverste plassene på 30 kilometer med skibytte.

– Selvfølgelig. Det var rett og slett kanonbra. Det tror jeg inspirerer alle, sier Thingnes Bø revansjelystent.

