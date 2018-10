UTE MED SKADE: Johannes Thingnes Bø fotografert under en treningsøkt i Holmenkollen tidligere denne måneden. Foto: Jostein Magnussen

Ryggproblemer stopper Thingnes Bø: – Varsellampene blinker ikke ennå

SKISKYTING 2018-10-25T04:29:46Z

I september gikk han to uker trening etter at han fikk rhinoviruset. Nå i oktober er det ryggen som setter Johannes Thingnes Bø (25) ut av spill.

Publisert: 25.10.18 06:29

Under treningsleiren i tyske Oberhof var 25-åringen endelig med igjen helt til ryggen slo seg vrang på mandag. Da fikk han brått problemer med å komme seg opp av hocke-stillingen under en treningsøkt.

– I bunnen av bakken kom smerten. Det var ingen brå bevegelser og jeg kjente ikke noe som helst før jeg skulle reise meg. Den dagen var jo helt krise, men med god behandling av fysioterapeuten og en god natts søvn har jeg blitt mye bedre, sier Johannes Thingnes Bø.

Han står over torsdagens testløp og skal i stedet prøve seg på en lett joggetur. Fredag reiser han hjem til Norge.

At han får nok et opphold fra treningen i sesongoppkjøringen plager han ikke nevneverdig.

– Hvis det blir bra i løpet av helgen så er det ingen fare i det hele tatt, men jeg må gå forsiktig frem. Ryggproblemer skal man ta på alvor, og jeg har råd til å bruke noen dager ekstra i stedet for å begynne for tidlig.

– Det er nøyaktig én måned til sesongstarten på Sjusjøen. Kommer den nasjonale åpningen for tidlig?

– Det er ikke mer enn tiden og veien dit. Jeg kan ikke tenke så langt frem nå. Jeg må gjøre det jeg kan her og nå, og få «på plass» denne ryggen, sier Thingnes Bø og innrømmer at det har vært «to skritt frem og ett tilbake» etter at han var i gang igjen etter forkjølelsen i september. Da gikk han to uker uten trening.

– Er spent

– Jeg har fortsatt tid til å gjøre det som er nødvendig. Varsellampene har ikke begynt å blinke enda. Jeg er spent selv, men trygg på en måte, sier 25-åringen når vi ber han vurdere verdenscupstarten i Pokljuka 2. desember.

Ni tyskere, seks italienere og fem nordmenn er med i fredagens testrenn i Oberhof.

– Da skal jeg ta plass bak kikkerten og observere. Konkurrentene er vel fornøyd med å se meg på sidelinjen, sier Thingnes Bø og ler.