TILBAKE MED ET SMELL: Marte Olsbu gikk inn til karrierens fjerde verdenscuptriumf da hun vant sprinten i Oberhof i dag. Foto: Jostein Magnussen

Olsbu Røiseland til topps: - Har ståltro på min plan

Marte Olsbu Røiseland (29) ble kritisert fordi hun hoppet av verdenscupen før jul og sto over tre renn. I dag viste hun hvorfor det var riktig.

Oppdatert nå nettopp

Olsbu Røiseland imponerte både i sporet og på standplass da hun tok karrierens fjerde verdenscupseier med sprinttriumfen i Tyskland.

Oberhof bød på seg selv med skiftende vindforhold, regn og tåke, men 29-åringen tok det som kom og vant med 10 treff. Og det var en ren utklassingsseier med 33 sekunder ned til Denise Herrmann på 2. plass og 47 sekunder til Julia Simon på 3. plass.

Olsbu Røiseland hoppet av verdenscupsirkuset 15. desember for å prioritere trening og forberede seg til VM i midten av februar. Dermed ble sjansen til å vinne verdenscupen sammenlagt nærmest umulig, og det var en avgjørelse Liv Grete Skjelbreid kritiserte. NRK-eksperten mente Olsbu Røiseland kunne klart begge deler, å kjempe om «kula» og komme til VM som favoritt.

– Måtte hjem

– Skytingen før jul var ikke slik jeg hadde håpet på og trent på. Derfor måtte jeg hjem før jul. Jeg regnet med å få litt kritikk, men dette er en del av en langsiktig plan. De andre har klart seg godt uten meg. Jeg har ståltro på min plan og gjennomfører den, sier Olsbu Røiseland til NRK.

– Jeg vet ikke hva vi har drevet med, men Marte har trent knallbra hjemme. Jeg må hjem, sier Tiril Eckhoff som kom rett til Oberhof fra høydeopphold i Anterselva.

Tiril Eckhoff som gjorde et forsøk på å vinne sitt femte verdenscuprenn på rad - noe bare Laura Dahlmeier og Magdalena Forsberg har klart før henne - fikk en bom på hver av de to skytingene. Det holdt likevel til en 5. plass ettersom få holdt like høy hastighet i sporet som 29-åringen.

Skjøt seg bort

Ingrid Landmark Tandrevold, nummer tre i verdenscupen før dagens renn, skjøt seg bort og fikk tre strafferunder. Dermed endte hun langt ned på resultatlisten og det som ser ut til å bli en 33. plass.

Synnøve Solemdal fikk en opptur med ni treff, men slet i sporet. Hun ligger på en 36. plass i mål når det gjenstår noen få løpere.

I morgen, fredag, er det herrenes tur på sprinten i Oberhof med start klokken 14.30. Den går som kjent uten verdenscupleder Johannes Thingnes Bø som er hjemme i Oslo for å forberede konas fødsel.

Publisert: 09.01.20 kl. 15:24 Oppdatert: 09.01.20 kl. 15:36

