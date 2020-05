SKYTER INNE: Johannes Thingnes Bø sjekker poengsummen på monitoren under skytetreningen på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Til venstre Tarjei Bø, og bak han forsøker Vetle Sjåstad Christiansen å treffe blinken. Foto: Jostein Magnussen

Nå får skiskytterne fjernundervisning på jobb

SOGNSVANN (VG) Johannes Thingnes Bø (27) hadde aldri trodd at han skulle få fjernundervisning i skiskyting, men sånn er det blitt.

Skiskyttergutta er godt i gang med å gjennomføre sin første fellessamling i Oslo. Den markerer starten på en ny sesong, en verdenscupsesong som på grunn av corona-viruset kan bli en helt annen enn hva man er vant til.

Johannes Thingnes Bø har allerede gjort unna en økt på Olympiatoppens stormølle med tilbakemeldinger fra langrennstrener Egil Kristiansen. Nå har han gått noen hundre meter ned til Norges Idrettshøgskole hvor oppdraget å utføre «leksen» til skytetrener Siegfried Mazet: minst 450 poeng på 60 skudd.

Med 472,9 poeng får verdens beste skiskytter mer enn godkjent av læreren som fortsatt sitter corona-fast i Frankrike. Bare Vetle Sjåstad Christiansen treffer bedre.

– Jeg har aldri hatt fjernundervisning før. Det er litt som å komme i klasserommet uten at læreren er til stede. Siegfried har hjemmekontor, mens jeg må være på jobben, sier Johannes Thingnes Bø og ler.

Han og de andre på landslaget er i kontakt med treneren via telefon og Skype. I tillegg blir skiskyttergutta filmet på trening slik at franskmannen kan korrigere det tekniske når han melder seg på telefon etter økten.

– Jeg diskuterte med ham i går kveld, og så skal han ringe meg etter dagens økt. Det er som om han er til stede. I går snakket vi om økten da og evaluerte den. I tillegg har jeg gjort en del forandringer på skytestillingen som vi har diskutert. «Siggy» er veldig på og følger oss opp slik at vi er bevisst på at vi er på trening.

Thingnes Bø tror corona-faste Mazet er klar for å komme til Norge, og at han dukker opp på neste fellessamling.

– Det har egentlig fungert godt. Vi er i startfasen hvor vi skal normalisere ting igjen. Det er viktigere at Siegfried er til stede om et par måneder når vi har kommet over «startkneiken» og begynner å optimalisere treningen, sier 27-åringen til VG.

I slag

Selv stiller han på trening igjen bedre forberedt enn noensinne.

– Vanligvis slipper du deg helt ned etter sesongen. Fra å ha hatt et strengt regime med kosthold og trening fra oktober til mars, så slipper du opp på begge deler. Forskjellen er stor. Jeg har klart å balansere det på vinteren fordi jeg har kost meg etter sesongen. I år er forskjellen ikke så dramatisk fordi det har vært færre muligheter til både «take away», ferie og festligheter på grunn av corona-pandemien.

Lange turer med sønnen Gustav i barnevognen har også vært nyttig.

– I april trillet jeg over 10.000 skritt hver dag. Kan hende det er det som har gjort at jeg har holdt formen vedlike. Det har vært en periode hvor man har vært mer aktiv enn normalt for årstiden med en sunn livsstil, få utskeielser og ingen ferie, sier han og ler.

Det betyr også at de andre skiskyttergutta skal få slippe å «dra» på Thingnes Bø på treningene fremover. Det er en rolle han har hatt de siste sesongene.

– Nå skal jeg klare å være med å bidra på trening fra første stund. Det er godt å gjøre det for en gangs skyld.

Publisert: 21.05.20 kl. 09:55

