Olsbu Røiseland med historisk medaljetriumf: – Det største jeg har opplevd

ANTERSELVA/OSLO (VG) Det norske medaljedrysset så ut til å stoppe. Så vartet Marte Olsbu Røiseland (29) opp med en eventyrlig opphenting, avsluttet VM med gullmedalje – og ble historisk.

Oppdatert nå nettopp

Nå har Marte Olsbu Røiseland nemlig tatt medalje i syv av syv VM-øvelser. Det har ingen klart tidligere.

Og ikke nok med det: Hun avsluttet med gullmedalje etter en utrolig opphenting.

– Det er det største jeg har opplevd i min karriere, sier Olsbu Røiseland til VG.

Fem gullmedaljer og to bronsemedaljer er fasit for 29-åringen. I faktaboksen kan du se hvor alle medaljene kom fra.

– Jeg hentet noen krefter jeg ikke visste at jeg hadde. Det er helt utrolig, sier Røiseland.

– Hvordan føles det å parkere Wierer på hjemmebane?, spør VG.

– Det føles veldig bra, svarer Olsbu Røiseland med gullhatt på - akkurat idet norsktalende Dorothea Wierer kommer inn fra siden:

Tandrevold: – Tom for ord

Etter rennet ble hun hyllet av lagvenninnene Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold, som fikk glede seg over Olsbu Røiselands suksess. Eckhoff ble nummer syv på fellesstarten, mens Tandrevold endte på 16. plass.

– Det var veldig kult å se Marte «gønne til» på siste runde der, sier Tiril Eckhoff til VG.

– Det er veldig imponerende. Hun har tatt noen tøffe valg for å være her. Hun har virkelig funnet flyten. Hun er en bra jente og har jobbet hardt for dette, sier Eckhoff, som trillet terningkast på eget mesterskap:

Tandrevold sier til VG at hun «skulle ønske hun hadde forberedt seg» til runden i intervjusonen. Hun var nemlig målløs.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er tom for ord og superlativer. Det har vært utrolig mange gode skiskyttere opp gjennom tidene, men det er Marte som er historisk.

Olsbu Røiseland ble også gratulert av statsminister Erna Solberg etter gullbragden i Anterselva:

– På vegne av regjeringen vil jeg gratulere Marte Olsbu Røiseland med medalje i sju av sju mulige øvelser i VM. Og fem gull! For en prestasjon! Hun er den første som klarer dette, skriver Solberg i en e-post til NTB.

– Tusen takk for all spenningen og underholdningen hun har gitt til oss som har fulgt med hjemmefra, avslutter Solberg.

VM-DRONNING: Marte Olsbu Røiseland skrev historie på fellesstarten i Anterselva. Foto: Jostein Magnussen

Monstercomeback

Fellesstarten startet dårlig for VM-dronningen Olsbu Røiseland. Hun åpnet med to bom på de første to skytingene, og så ut til å ha trøbbel ute i sporet.

Så snudde det fullstendig.

På de to siste skytingene plaffet hun ned ti blinker, og da de andre rivalene slurvet på standplass, åpnet det seg en mulighet for Olsbu Røiseland.

Den tok hun vare på.

Dorothea Wierer, som i likhet med Olsbu Røiseland har vært råsterk i dette mesterskapet, gikk ut 14 sekunder foran Olsbu Røiseland etter siste skyting. Ikke lenge etter hadde hun halvert forspranget, og plutselig var hun helt oppe i italienerens rygg.

Så var hun på siden. Så var hun foran.

Avskrevet

Hun økte og økte til Wierer som ble fullstendig parkert. Italieneren var åpenbart sliten.

– Da jeg fikk ryggen hennes var jeg sikker på at jeg kom til å vinne, sier Olsbu Røiseland.

GRATULERTE GULLJENTA : Marte Olsbu Røiseland gikk rett bort til ektemannen Sverre etter gullet. Foto: Jostein Magnussen

– Jeg må innrømme at jeg hadde avskrevet Marte i gullkampen, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Men til slutt var avstanden så stor at hun kunne passere målstreken i ensom majestet. Hun falt utmattet ned etter å ha innkassert VM-gullet.

Hanna Öberg, som på lørdagens stafett måtte se seg slått av Olsbu Røiseland, tok bronsemedaljen.

PS! Det var først i fjorårets VM det ble innført en syvende øvelse. Tidligere var det seks. I 2013 tok Tora Berger seks medaljer på seks øvelser i Nove Mesto.

Publisert: 23.02.20 kl. 13:09 Oppdatert: 23.02.20 kl. 14:18

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser