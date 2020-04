LANDSLAGSDUO: Landslagstrener Siegfried Mazet (t.v.) gir Johannes Thingnes Bø noen beskjeder under skiskytter-VM i Östersund i fjor. Foto: Jostein Magnussen

Treneren uenig med Thingnes Bø om høydehusforbud

Landslagstrener Siegfried Mazet (42) mener det ikke er noen grunn til å endre det norske høydehusforbudet nå, selv om skiskytterne går glipp av viktig høydetrening på grunn av corona-pandemien.

Nå nettopp

Minst to av tre planlagte treningsopphold i høyden ser ut til å gå i vasken for de norske skiskytterne i sommer og høst. Det er én av årsakene til at Johannes Thingnes Bø har tatt til orde for en midlertidig oppheving av det norske forbudet.

Han frykter at utenlandske konkurrenter som har den muligheten, skal få en fordel.

– Jeg ser ingen grunn til å ha et slikt forbud. Slik som ting nå er blitt med inn- og utreiseforbud i mange land, så er min mening at forbudet må oppheves nå. Gjerne som en prøveperiode, sier Thingnes Bø til TV 2.

Siegfried Mazet skjønner argumentene, men franskmannen er mer opptatt av å se på andre muligheter.

– Skulle man fjerne forbudet for en stund, så måtte vi først drive testing i en periode for å finne ut hvordan vi best skulle dra fordeler av det. Vi har ingen erfaringer som vi kan dra nytte av. Jeg forholder meg til reglene, sier Mazet til VG.

Han viser til at norske utøvere har en annen stor fordel.

– I Norge kan man fortsatt trene på ski utendørs. Det er en mulighet de franske utøverne bare kan glemme. Der rår portforbudet.

Landslagstreneren, som selv sitter coronafast i Frankrike, mener norske skiskyttere må trene smartere og annerledes når forutsetningene er som de er. Siegfried Mazet er klar på at man «har nok ressurser og nok til å jobbe godt i Norge».

les også Nilsson skyter dobbelt så mye som de norske: – Hun er vill og gal

– Det ideelle hadde vært tre høydeopphold, men vi må bare tilpasse oss. Det er vår jobb.

– Frykter du dårligere resultater for de norske skiskytterne fordi man ikke får gjennomført høyderegimet?

– Det kommer ikke til å skje. Det vil være en dårlig unnskyldning. På sikt er det en ulempe fordi høydeoppholdene skulle være en test for å finne ut hva som fungerer best frem mot OL som går på 1700 meter. Samtidig har vi vært i høyden før og vet hva som fungerer. Vi har mye i «banken» og mye på kontoen for erfaringer. I tillegg har Egil (Kristiansen, landslagstrener) verdifull erfaring vi kan spille på.

Har «høydehotell»

Franske skiskyttere og langrennsløpere har i flere år benyttet «høydehotellet» i Prémanon, Le Centre national de ski nordique. Her kan utøverne bare stille inn på hvilken høyde man vil overnatte på, for eksempel 3000 eller 4000 meter, og så gå ut og trene på 1200 meter.

– Franskmennene benyttet senteret sist sesong i forberedelsene til VM i Anterselva og de skal ha treningsleir der til høsten. Det er ikke bare fordeler med å bo i slike «soverom». Det er veldig spesielt, og du må være veldig, veldig motivert for å gjennomføre et sånt høyderegime. Som trener mener jeg det er best å være tålmodig og vente til det blir en åpning for å trene i «ekte» høyde, sier Siegfried Mazet.

PS! Norges idrettsforbund ønsker ifølge TV 2 ikke å åpne for en dispensasjon av høydehusforbudet.

Publisert: 28.04.20 kl. 08:27

Fra andre aviser