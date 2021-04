IBU-TOPP: Kanadiske Jim Carrabre, her under OL i Pyeonchang, tror på anklagene mot Anders Besseberg. Foto: Manzoni/IBU / Manzoni/IBU

Slo IBU-alarm for syv år siden: − Vi ble ført bak lyset

De siste 15 årene har han sittet i styret til det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Nå snakker Jim Carrabre (61) ut om korrupsjonsanklagene mot sin tidligere sjef, Anders Besseberg (75).

– Sett i ettertid henger alt på greip. Anders gjorde mye bra for skiskyttersporten tidlig i presidentperioden sin. Men så gikk det fryktelig galt på et tidspunkt, hevder Jim Carrabre.

I dette VG-intervjuet forteller IBU-toppen blant annet om hvordan han følte seg motarbeidet i IBU – og hvordan han mistenker korrupsjon og doping i andre idretter.

Anders Besseberg var president i det internasjonale skiskytterforbundet i snaut 26 år før han ble tvunget til å gå av etter påstander om korrupsjon i 2018. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har samtidig presentert en omfattende granskning, der det konkluderes med at 75-åringen overhode ikke var interessert i å jobbe for en ren idrett.

Detaljrikdommen i rapporten sjokkerte Jim Carrabre: Den inneholder anklager om at Besseberg skal ha hatt forhold til en prostituert kvinne, om luksusklokker funnet hjemme hos nordmannen og om positive dopingprøver som ikke skal ha blitt rapportert av ledelsen i IBU.

I dag er han siktet og under etterforskning av Økokrim. VG har vært i kontakt med Bessebergs advokat i forbindelse med anklagene i denne saken. De ønsker ikke å kommentere detaljer av hensyn til etterforskningen.

– Ikke bare skiskyting

Den norske 75-åringen opplevde politirazzia hjemme på Vestfossen.

Da skal østerriksk politi allerede ha telefonavlyttet ham.

– Når det er penger og prestisje involvert, så skjer det gjerne sprø saker. Jeg tror ikke skiskyting er annerledes enn mange andre idretter. Jeg kan ikke forestille meg at andre olympiske idretter ikke har de samme problemene som IBU har vært gjennom. De er bare ikke blitt oppdaget ennå. Den olympiske bevegelsen bør se på hvordan internasjonal idrett drives, sier Carrabre.

Han har sittet i IBU-styret siden 2006. I perioden 2002 til 2018 ledet han også forbundets medisinske komité.

– Det er en sterk påstand?

– Ja, og noen blir kanskje sinte for at jeg sier det. Men slik tror jeg at det er, sier IBU-toppen.

SIKTET: Tidligere IBU-president etterforskes for korrupsjon av Økokrim. Foto: Magnar Kirknes

I den 220 sider lange granskningsrapporten IBU presenterte tidligere i vinter, er navnet «Carrabre» nevnt 156 ganger. Der er han også intervjuet. Kanadieren beskrives gjennomgående som en person som har stilt svært kritiske spørsmål til Besseberg og generalsekretær Nicole Resch opp gjennom årene – men som deretter skal ha blitt motarbeidet av IBU-ledelsen.

Allerede i 2014 gikk Carrabre ut i media og hevdet at personer i IBU holdt informasjon skjult for ham. Til nettstedet Fasterskier.com uttalte antidopingforkjemperen blant annet:

– Den eneste årsaken jeg kan se for meg, er at de drøyer avgjørelsen om straff mot Russland av politiske årsaker.

I dag driver Jim Carrabre en medisinsk klinikk i Minnesota i USA. Nå prater han med VG på video.

– Kunne du gjort mer selv?

Carrabre åpner med å si at det er lett å være etterpåklok, og gjentar at han ikke forsto at noe var galt i de første årene han var tilknyttet IBU.

– Jeg mener at handlingene mine var passende ut fra de situasjonene jeg opplevde. IBU-styret ble kontrollert av Besseberg og noen få av hans allierte. Derfor var makten og alle avgjørelsene konsentrert i hendene på noen få, sier trebarnsfaren fra Minnesota.

Carrabre hevder at han vurderte å trekke seg fra IBU-styret ved flere anledninger etter Sotsji-OL, men at folk rundt ham overtalte ham til å fortsette kampen for en ren sport.

Han forteller om hvordan russisk idrett opplevde fantastiske resultater i internasjonal idrett i årene 2007 til 2009. Skiskyting var intet unntak.

Men Carrabre – som hadde ansvaret for IBUs antidopingprogram – fattet mistanke: Russernes blodprofiler viste klare tegn på bruk av dopingmiddelet EPO. Likevel kom prøvene tilbake med negativt resultat hver gang.

– Vi klødde oss i hodet, siden vi testet russerne på alle mulige måter, sier Carrabre.

Trodde ikke de kunne bli tatt

Så, ved én anledning, sa han det rett ut til en person i den russiske skiskytterleiren:

– Jeg fortalte ham at «det ser ut som dere benytter et potent dopingmiddel». Da smilte vedkommende og svarte: «Dere finner aldri ut av hva vi driver med». De sa det rett ut!

– Kan det ha vært en spøk?

– Vedkommende var helt seriøs. De var selvsikre og mente at de aldri ville bli tatt. Da var det «game on» fra min side.

SPORTSVASKING: Russlan brukte enorme ressurser i forkant av OL i Sotsji i 2014. Mesterskapet huskes i dag for omfattende dopingbruk blant mange av vertsnasjonens utøvere. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Jobben med å avsløre russiske skiskyttere var i gang for Carrabres del. Etter flere mislykkede forsøk, gikk han til det uvanlige skritt å kontakte et ikke-akkreditert laboratorium. Der oppdaget man at prøvene fra russerne inneholdt to ulike EPO-molekyler. Ett var naturlig, det andre var syntetisk fremstilt.

– Ved første øyekast så de helt like ut, siden de veide det samme. Da skjønte vi det og tenkte «Hey! Vi har å gjøre med et nytt dopingmiddel her. De har utviklet sitt eget EPO», sier Carrabre.

Det var opptakten til at tre russiske skiskyttere testet positivt under verdenscuprennet i svenske Östersund i desember 2008.

For Jim Carrabre ble det likevel et vendepunkt.

Fra nå av følte han seg motarbeidet i IBU. Motstanden ble stadig sterkere de neste ti årene, inntil Anders Besseberg og Nicole Resch måtte forlate stillingene sine i 2018, mener han.

– Anders og Nicole mente generelt at vi testet russerne for mye. Jeg svarte at Russland står for 95 prosent av dopingsakene i sporten vår, da burde de testes tilsvarende mye, sier Carrabre til VG.

Han hevder Besseberg og Resch ga uttrykk for dette flere ganger i perioden etter 2009, uten at kanadieren klarer å være spesifikk på tid og sted i dag, mange år senere.

I granskningsrapporten til IBU vises det også til et WADA-referat fra november 2015, der Besseberg siteres på følgende:

«... Wada og internasjonale særforbund bør ikke miste fokuset på mange andre nasjoner når de fokuserer så mye på Russland og friidrett. Det er lignende problemer i andre land, så Wada bør være veldig forsiktig med å tenke at dette bare var et russisk problem» .

Gradvis opplever Carrabre at den medisinske komiteen strippes for stadig mer ansvar for antidopingarbeidet. Han kommer til møter der det ble tatt opp temaer som ikke var annonsert på forhånd, forteller han.

Og dersom Carrabre ikke var til stede, mener han selv at IBU behandlet saker de ikke ønsket hans involvering i.

RINGENES HERRER: IOC-president Thomas Bach og president Vladimir Putin (t.h.) under OL i 2014. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Advokat Mikkel Toft Gimse i Advokatfirmaet Hjort har fått oversendt anklagene i denne saken. I en epost til VG skriver han at Besseberg ikke ønsker å kommentere detaljer av hensyn til den pågående etterforskningen.

«Av samme grunn har Besseberg heller ikke forklart seg til IBU-kommisjonen, og rapporten er utarbeidet uten innspill fra ham. Granskningsrapporten inneholder en rekke feilslutninger som allerede er tilbakevist. Besseberg vil ikke kommentere Carrabres løse og subjektive påstander mens saken er under etterforskning, utover å påpeke at påstandene ikke er forankret i faktiske forhold» skriver advokaten.

Hotelldrama

I mars 2013, et snaut år før Sotsji-OL, skulle Carrabre til den russiske byen for å diskutere antidopingarbeidet som lå foran dem. I granskningsrapporten til IBU står det at forbundets generalsekretær, Nicole Resch – som i dag er siktet av politiet i Østerrike – forsøkte å hindre ham i å komme til Sotsji ved å lyve:

E-poster som er gjengitt i rapporten viser hvordan Resch skal ha fortalt Carrabre at det ikke var et ledig hotellrom til ham i den russiske byen. Da hadde hun imidlertid, viser en annen e-post, allerede fått beskjed om at det faktisk var ledige rom tilgjengelig.

Resch sendte så en e-post tilbake den personen i IBU som hadde ansvaret for bestillingene, der hun – ifølge dokumentasjonen i granskningsrapporten —fortalte at Carrabre «dessverre ikke kunne reise på grunn av noen forpliktelser som hadde dukket opp i siste liten».

– De ønsket ikke å ha meg i Sotsji, sier Carrabre i dag.

Bessebergs advokat, Mikkel Toft Gimse, understreker at IBU-rapporten som ble publisert i vinter ikke konkluderer med at Besseberg skal ha hjulpet til med å skjule russisk dopingbruk.

Tilbake til Carrabre:

– Hvor tett var Besseberg på alt som skjedde i forbundet?

– Han fikk Resch til å gjøre akkurat som han ønsket. Det var de to som styrte IBU. Mange av de andre styremedlemmene støttet dem trolig fordi de var glad i posisjonene sine, mener Carrabre.

Resch nekter skyld

Gjennom sin advokat sier Nicole Resch at hun ikke ønsker å kommentere noen av anklagene mot henne overfor media så lenge det pågår en politietterforskning i Østerrike.

Ifølge advokat Lukas Kollmann nekter Resch for å ha gjort noe galt, samtidig som hun er opptatt av å svare på alle spørsmål etterforskerne måtte ha.

«Hun vil fortsette å samarbeide fullt ut med etterforskerne, for å få frem fakta. Hun stoler på at den videre etterforskningen vil vise at hun er uskyldig. Da vil hun også svare på spørsmål fra media», skriver advokaten i en epost til VG.

I 2015 ble Jim Carrabre kontaktet av to representanter for Verdens Antidopingbyrå (WADA). De presenterte en liste over mistenkelige dopingprøver som av ukjente årsaker var erklært ugyldige.

En ansatt i IBU koblet Nicole Resch til det hele, ifølge Carrabre. Ifølge 61-åringen konkluderte WADA med at prøvene - som skulle vært gyldige - var erklært ugyldige av Det russiske antidopingbyrået (RUSADA). En av prøvene stammet fra en gullvinner i Sotsji-OL og viste hemoglobinnivåer på skyhøye 19.

– Det stinket av hele opplegget. Alle alarmlampene blinket, sier Carrabre.

Dopingprøvene ble senere erklært gyldige, og resulterte i dopingsaker.

– Synd på ham

– Hvordan oppstår kulturer som den du beskriver i IBU?

– Det en kombinasjon. Men til syvende og sist hadde vi folk som satt for lenge på toppen, og på måten tilegnet seg for mye makt. Anders Besseberg burde trukket seg tidligere.

FORTSATT I IBU-STYRET: Jim Carrabre mener IBU er i en langt sunnere tilstand i dag enn for få år siden. Her er han selv i USA i 2011. Foto: Manzoni/IBU / Manzoni/IBU

– Føler du deg lurt i dag?

– Ikke tidlig i IBU-tiden min. Men etter 2010: Ja, det gjør jeg. Da ble vi ført bak lyset.

– Hva slags følelser har du overfor Besseberg i dag?

– Jeg er ikke en person som går rundt i hater andre. Jeg synes mest synd på ham, med tanke på de utfordringene han har. Som person liker jeg Anders. Men jeg er skuffet over det som skjedde i sporten vår, sier Jim Carrabre.

VG har tidligere intervjuet IBU-styremedlem Max Cobb, som i likhet med Carrabre tror på innholdet i granskningsrapporten som omhandler Besseberg og Resch.

VG har også forsøkt å kontakte tidligere og nåværende styremedlemmer som Thomas Pfüller, Klaus Leistner, Nami Kim og Ivor Lehotan. Kun Lehotan har svart. Han ønsker ikke å kommentere granskningsrapporten.