Smøresjef spår fluorkaos: – Dette blir ren bingo

HOLMENKOLLEN (VG) Vel 40 dager før sesongstart vet skiskytterne fortsatt ikke hvordan de skal være sikker på å etterleve fluorforbudet. – Dette blir ren bingo, fastslår smøresjef Tobias Dahl Fenre.

Smøresjefen og hans team har gjort hva de kan, men om det er nok aner de ikke. Maskinen som skal påvise fluorprodukter på skiene er ikke ferdig.

– Det er kritisk for oss og for idretten generelt at ikke ting er på plass. Fluorforbudet er innført, men vi befinner oss altså i en situasjon hvor vi ikke kan kontrollere oss selv. Måleverktøyet er ikke ferdig og vi vet ikke hvor man skal sette grenseverdien for hva som vil være tillatt. Vi famler i blinde, innrømmer Tobias Dahl Fenre overfor VG.

I langrennsleiren er utfordringene de samme etter at det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok forbud mot bruk av fluorprodukter fra denne sesongen.

Maskinen som skal avsløre fluorinnhold på skiene, skulle vært klar til testing i forrige uke. Ved Institutt for teknologi i Karlsruhe måtte man droppe «visningen». Når den blir klar vet ingen.

– Tiden er i ferd med å renne ut. Akkurat nå har vi ikke noe som kan måle noen ting, og det er jo ikke slik at det plutselig blir gjort 10 måleapparater tilgjengelig i all hast. For hver dag som går blir spørsmålene flere og frustrasjonen større rundt hvordan dette skal løses, sier Dahl Fenre.

I smørebussen i Holmenkollen har smøresjefen og hans team gjort hva de kan for å gjøre gamle ski fluorfrie. Men det er umulig å vite om de har lyktes.

Tobias Dahl Fenre antyder at den største seieren for smørerteamet blir hvis norske utøvere får gjennomført en verdenscupkonkurranse uten at det finnes spor av fluor på skiene.

Landslagssjef Per-Arne Botnan er bekymret og vil ha en innkjøringsperiode.

– Nå blir det fryktelig kort tid for alle nasjoner til å forberede seg. Og hva skal vi forholde oss til? Det vet vi ikke enda. At man får til en maskin som måler et eller annet er nå en ting, men hva som skal måles, når og hvilke verdier som gjelder er uklart, sier Botnan.

Han stiller også spørsmål ved ansvarsforholdet når man kommer i «fluorfri» konkurranse. Det er utøveren sitt ansvar når han eller hun står på startstreken. Utøveren må stole på smøreteamet som bringer skiene rett før start, og smørerne må stole på at produktene de har fått levert og benyttet er rene. Utvalget er for tiden ikke stort og garantiene fra leverandører og underleverandører er så som så.

– Nå kan vi jo oppleve at vinnere kåres lenge etter at et renn er ferdig. Derfor må vi få til en form for testing med en prøveperiode. Så får maskinen måle det den kan måle og sette en verdi som på forhånd viser om skiene er rød eller grønn. Så må vi slippe at utøvere skal bli testet etter målgang og oppleve at skiene er «røde» likevel, mener landslagssjefen.

Per-Arne Botnan er klar på at de største nasjonene har den største fordelen av fluorforbudet og frykter glidforskjellene bare skal bli enda større. I det store, norske smøreteamet er flere tiår med med testing, strukturer og sliper lagret og satt i system.

– Vi kommer godt ut av det. Det er bra for oss, men ikke bra for skiskyttersporten fordi det kan bli større forskjell blant nasjonene. Fluoren har utjevnet noe av de forskjellene som var. Nå kan det fort bli slik at man kan tillate seg en strafferunde eller to ekstra og likevel vinne et verdenscupløp, sier Botnan.

Ingen i det norske skimiljøet vil utsette fluorforbudet.

– Det skal gjelde, men man må heller finne ut hvordan man skal etterleve det. Vi ønsker fluorfrie men rettferdige konkurranser, fastslår smøresjef Tobias Dahl Fenre.

IBU skjønner godt at det er bekymringer rundt konsekvensene av fluorforbudet.

– Styret har fått en oppdatering fra gruppen som jobber med problematikken, og vil se nærmere på dette når det foreligger nye rapporter om testmaskinen. IBU vil sørge for at landslagene blir kjent med reglene og testmetodene så snart som mulig, opplyser det internasjonale skiskytterforbundet.

